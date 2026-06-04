Naujame „Pikaso“ vaizdo klipe nusifilmavo tituluota Italijos gražuolė ir čiuožėja

Nauja „Pikaso“ daina „Aš be tavęs“ pasakoja apie dviejų mylinčių žmonių sudėtingus santykius.
„Tai daina apie tau šiam pasaulyje skirtą žmogų, kuris tave išpildo, suteikia tau prasmę net juodžiausiomis akimirkomis, tačiau atstumas ar kitos gyvenimo aplinkybės jums trukdo būti kartu”, – pasakojo „Pikaso“ grupės nariai Tomas, Haroldas, Rokas ir Dainius.
Romantišką muzikinį kūrinį lydi ir stilingas, juodai baltas vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas Šiaurės Italijoje, Abrucų regione esančiame Tienės mieste.
Šiame klipe nusifilmavo tituluota Italijos čiuožėja bei modelis Azzura Sandrini.
Iš Mantujos miesto kilusi jauna mergina nuo pat vaikystės užsiima dailiuoju čiuožimu ir riedučių sportu. Azzura nekartą tapo šių sporto šakų regiono čempione bei užėmė aukštas pozicijas nacionaliniuose čempionatuose.
2024 m. itin fotogeniškos išvaizdos mergina nusprendė išmėginti savo jėgas ir grožio konkursuose. A. Sandrini laimėjo nacionalinį konkursą „Miss Blumare“ bei šiuo metu dalyvauja „Mis Pasaulis“ (it. „Miss Mondo “) atrankose, kuriose jau pasiekė šio konkurso pusfinalį.
„Gegužę laimėjau „Miss Mondo Lombardia“ titulą, kuris man suteikė galimybę dalyvauti nacionaliniame „Mis Pasaulis Italija“ pusfinalyje Galipolyje. Labai džiaugiuosi šiuo apdovanojimu, bet ne mažiau vertinu ir pačią patirtį, kuri leidžia man išreikšti save bei susipažinti su daugybe merginų, su kuriomis dalinuosi šiomis emocijomis ir prisiminimais, išliksiančiais visam gyvenimui“, – teigė Azzura.
Naujos „Pikaso“ dainos „Aš be tavęs“ vaizdo klipe galima išvysti ir puikius A. Sandrini važinėjimo riedučiais įgūdžius.
Tuo tarpu grupė „Pikaso“ po viešnagės Italijoje jau grįžo į Lietuvą ir intensyviai ruošiasi didžiausiam karjeroje koncertui Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuris įvyks 2027 m. kovo 13 d.
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