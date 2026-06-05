Norvegijos kronprincesė Mette Marit įtraukta į laukiančiųjų plaučių transplantacijos sąrašą

„Kronprincesės ligos eiga kelia nerimą“, – sakoma Norvegijos karališkųjų rūmų pranešime spaudai.
„Po išsamių medicininių tyrimų ji įtraukta į asmenų, kuriems turi būti kuo greičiau atlikta plaučių transplantacija, sąrašą“, – sakė Arė Holmas, Oslo universiteto medicinos profesorius bei Oslo universitetinės klinikos vyriausiasis gydytojas ir plaučių ligų specialistas. Kol bus atlikta operacija, Mette Marit negalės nei dirbti, nei, kaip įprasta, vykdyti oficialių pareigų.
Jos sveikatos būklė turės įtakos ir kronprinco Haakono bei vaikų – princesės Ingrid Alexandros ir princo Sverrės Magnus – programai bei veiklai, pranešė karališkieji rūmai. Mette Marit ir Haakonas atidėjo šventę, skirtą jų sidabrinių vestuvių sukakčiai, kuri buvo numatyta 2026 m. rugpjūtį. Kronprincesė, be to, nedalyvaus rugsėjį planuotoje viešnagėje Agderyje.
Kronprincas Haakonas taip pat pakoreguos savo darbų programą, „kad galėtų praleisti daugiau laiko su kronprincese“. Prieš ir po operacijos, jis, be kita ko, apribos ilgesnes keliones Norvegijoje bei į užsienį.
„Todėl kronprincas nedalyvaus, kaip planuota, Jų Didenybių, Švedijos karaliaus ir karalienės, Auksinių vestuvių šventėje Stokholme birželio 13 d.“, – nurodoma pranešime.
Mette Marit serga nepagydoma liga plaučių fibroze, kuri sukelia plaučių randėjimą ir dusulį. Karūnos princesės sveikatos būklė pastaruoju metu pablogėjo. Gruodį rūmai paskelbė, kad Mette Marit anksčiau ar vėliau reikės plaučių transplantacijos.
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