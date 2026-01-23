Papasakojo, kas iš tiesų dėjosi skandalingų vestuvių metu: ta situacija buvo nejauki visiems

Šią savaitę B. Beckhamas sukėlė tikrą ažiotažą. Vyriausiasis Victorios ir Davido Beckhamo sūnus socialiniuose tinkluose pažėrė skandalingų kaltinimų savo tėvams, vienas iš jų – Victoria „užgrobė“ jo pirmąjį šokį su žmona.
Bene garsiausios šeimos sūnus tikino, kad jo tėvai sugriovė jo vestuves, vykusias 2022 m., tad Nicolai ir jam praėjusiais metais teko atnaujinti savo įžadus, kad sukurtų naujus ir pozityvius prisiminimus.
Kaip rašo „The Mirror“, vestuvių svečiams buvo liepta atvykus atiduoti telefonus, tad daug diskusijų sukėlęs pirmasis šokis greičiausiai užfiksuotas tik asmeniniame poros vestuvių įraše. Iki šiol spėliojama, kas iš tikrųjų įvyko tą vestuvių akimirką.
„Fat Tony“ laidoje „This Morning“ atskleidė, kaip tą dieną viskas iš tikrųjų klostėsi.
„Nebuvo jokio kekšiškų judesių, nebuvo jokio blizgaus katės kostiumo, nebuvo jokių „Spice Girls“ veiksmų“, – laidoje kalbėjo jis.
Toliau vyras pasakojo, kad scenoje pasirodė dainininkas Marcas Anthony.
„Jis pakvietė Brooklyną į sceną. Visi tikėjosi, kad Nicola užlips ir jiedu sušoks pirmąjį šokį. Bet tada Marcas pakvietė gražiausią moterį salėje ateiti ant scenos ir pasakė: „Victoria, užlipk ant scenos“, – pasakojo didžėjus.
Anot jo, tuo metu Brooklynas atrodė sugniuždytas, o jo žmona Nicola išbėgo iš šventės apsiašarojusi.
„Marcas sakė: „Uždėk rankas mamai ant klubų!“ Tai buvo Lotynų Amerikos muzikos dalykas ir ta situacija buvo nejauki visiems“, – pažymėjo „Fat Tony“.
Anot jo, svečiai kitą dieną apie tai tik ir kalbėjo.
„Aš vedžiau vėlyvuosius pusryčius ir tai buvo pati nejaukiausia dalis, nes būtent tada buvo aptarinėjama viskas iš praėjusios nakties“, – sakė jis.
Paklaustas, ką žmonės kalbėjo kitą rytą po vestuvių, vyras prisipažino: „Na, žinote, kai nuotaka ir jaunikis išeina iš savo vestuvių sugniuždyti, žinia pasklinda... Ir į vėlyvuosius pusryčius atėjo nedaug žmonių, bet visi kalbėjo apie tai. Tačiau Victoria buvo tarsi „įmesta“ į šią situaciją, ir manau, kad tai šiek tiek perdėta... Šokis yra labai maža didesnės problemos dalis.“
„Fat Tony“ jau daugelį metų yra artimas Beckhamų draugas ir netgi buvo didžėjumi Brooklyno 21-ajame gimtadienyje.
Štai, ką pats Brooklynas rašė apie incidentą vestuvėse: „Marcas Anthony pakvietė mane ant scenos, kur pagal planą buvo turėjo būti mano romantiškas šokis su žmona, bet vietoj to mano mama laukė, kad galėtų pašokti su manimi. Ji labai nepadoriai šoko visų akivaizdoje. Niekada gyvenime nesijaučiau labiau pažemintas.“
