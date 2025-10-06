 Pasklido bauginanti žinia apie Radžį: pasisakė ir scenos partnerė

2025-10-06 11:49
LNK inf.

Savaitgalį socialiniuose tinkluose kilo sąmyšis – pasirodė melagingas straipsnis, kuriame buvo skelbiama, kad esą atlikėjas Radži Aleksandrovičius yra nušautas. Į tai sureagavo ne tik sukčių auka tapęs žinomas vyras, bet ir jo bičiulė Agnė Petravičienė.

Pasklido bauginanti žinia apie Radžį: pasisakė ir scenos partnerė / T. Biliūno / BNS nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Agnė savo socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti išgalvoto straipsnio antraštė: „Didelė nelaimė – nušautas dainininkas Radži“. Ji neapsikentė plūstančių žinučių su klausimais, todėl nusprendė pasisakyti viešai.

„Žmonės, jūs čia rimtai?! Kodėl manęs klausinėjat, ar TIKRAI nušovė Radži?! O prie ko čia aš?! Taigi dar kartą – Radži gyvas (bent vakar tikrai buvo)“, – tikino A. Petravičienė.

Sekmadienį žodį tarė ir pats atlikėjas – socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo žinute, skirta nuraminti gerbėjus.

„Noriu pranešti, kad būkit ramūs. Kol kas planų mirti dar nėra, tai galite nevargti su išgalvotomis istorijomis“, – rašė Radži.

