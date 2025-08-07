Po mažamečio sūnaus užpuolimo Ieva Voveris sulaukė žinių iš policijos

Feisbuko istorijose paviešinusi iš policijos gautą raštą, ji neslėpė nusivylimo. „Na, ką – iš policijos gavau laišką, kad šitas įvykis traktuojamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas. Man – šokas, nes tai buvo fizinio skausmo vaikui sukėlimas. Tai buvo psichologinis smurtas, mano vaikas buvo „koliojamas“, jam buvo suduoti du smūgiai. Ir tai pavadinama nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu? Na, žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau, kad ir kiek kartų prašiau, man medžiaga nebuvo suteikta, nebuvo parodyta. Nieko neaišku apie tą policijos mašiną, kuri ten stovėjo ir viską matė“, – socialiniame tinkle kalbėjo I. Voveris.
Kitame savo įraše žinoma moteris sakė gavusi dar vieną laišką iš policijos pareigūnų. Jame rašoma, kad mažametį užpuolusiai nepažįstamajai buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. „Nusižengimo protokolas, kaip viena sekėja man parašė, yra 30 eurų bauda. Aišku, žmogus, gyvenantis turbūt gatvėje, kaip sakoma, renkantis iš konteinerių butelius ir taip toliau, vargiai 30 eurų turės, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad, kaip ir sakiau: šiandien mano vaikas, rytoj – kažkieno kito vaikas“, – dėstė I. Voveris.
Informacijos apie nepažįstamąją ji pridūrė negalinti viešinti, tačiau teigė mananti, kad ši moteris yra pavojinga visuomenei.
Primename, kaip „Delfi“ pasakojo I. Voveris, incidentas įvyko Kaune, prie perėjos netoli Soboro. Moteris tikino, kad jos vaikai – penktokė dukra ir ketvirtokas sūnus – Lietuvoje įprastai savarankiškai vaikšto po miestą, tad ir šįkart niekas negalvojo, kad tai gali pasibaigti nemalonia patirtimi.
Ieva pasakojo, kad, grįždami namo, vaikai sustojo prie perėjos, kur netikėtai sūnų pradėjo pulti agresyvi moteris.
„Moteris priėjo prie mano berniuko, trenkė jam per žandą, tada – su delnu įsirėmė į kaktą, o, galiausiai, išvadino įvairiausiais žodžiais, keiksmažodžiais“, – pasakojo garsi mama.
Anot jos, įvykis nutiko apie 11 valandą ryto, o šalia buvo ir policijos komisariatas. Įvykį stebėjusi dukra pasakojo, kad netoliese stovėjo policijos automobilis, tad pareigūnai, galimai, viską matė.
