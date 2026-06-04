 Po mįslingo Pikul įrašo – spėlionių audra

Po mįslingo Pikul įrašo – spėlionių audra

2026-06-04 14:15 diena.lt inf.

Bene aptariamiausia šių dienų šou pasaulio pora verslininkė Oksana Pikul ir kovotojas Dominykas Dirkstys – visų dėmesio centre. Šįkart vos dvi nuotraukos sukėlė tikrą spėlionių audrą tarp sekėjų.

<span>Po mįslingo Pikul įrašo – spėlionių audra</span>
Po mįslingo Pikul įrašo – spėlionių audra / T. Biliūno, P. Peleckio / BNS, O. Pikul instagramo nuotr.

Šiuo metu pora drauge atostogauja Tailande ir socialiniuose tinkluose džiugina sekėjus vaizdais iš šiltųjų kraštų.

Ketvirtadienį savo instagramo paskyroje O. Pikul paskelbė nuotraukas, kuriose ji pozuoja su savo sužadėtiniu D. Dirksčiu. Lyg ir nieko neįprasto, tačiau pro sekėjų akis nepraslydo nė viena detalė, mat, D. Dirkstys vienoje iš nuotraukų bučiuoja O. Pikul pilvą, o lakoniškame įrašo aprašyme – nėščios moters emociukas.

Po įrašu tuoj pat pat pasipylė sveikinimai, vis dėlto kiti sekėjai nebuvo tikri, ar jau reikia porą sveikinti su šeimos pagausėjimu.

„Kauno diena“ kreipėsi į O. Pikul, gavę jos komentarą, publikaciją papildysime.

Primename, kad visuomenė apie 24-erių D. Dirksčio ir 42-ejų O. Pikul santykius sužinojo prieš kiek daugiau nei du mėnesius, kai O. Pikul paviešino pikantišką jųdviejų fotosesiją per Šv. Valentino dieną.

Balandžio 18 d. „UTMA 18“ turnyre tūkstančiai žiūrovų akivaizdoje D. Dirkstys pakeliui į ringą pasipiršo O. Pikul.

D. Dirkstys ir O. Pikul turėtų susituokti rugsėjo 26-ąją. Ši data – ypatinga, mat, tą pačią dieną D. Dirkstys stos į kovą su Sergejumi Maslobojevu „UTMA 19“ turnyre Kaune, „Žalgirio“ arenoje.

Šiame straipsnyje:
Oksana Pikul
Dominykas Dirkstys
šeimos pagausėjimas
nuotrauka

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