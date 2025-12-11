Radžis parodė savo išskirtinę Kalėdų eglutę: šiemet papuošiau per 1 minutę!

Žinomas dainininkas nustebino originaliu sprendimu ir elegantišku rezultatu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su portalo skaitytojams.
Iš pradžių Radžis „Instagram“ paskyroje parodė trumpą vaizdo įrašą, kuris sulaukė smalsių gerbėjų reakcijų.
„Savo Kalėdinę eglutę šiemet papuošiau per 1 minutę! Paprasta, lengva ir gražu! Pilną rezultatą parodysiu kitame video“, – rašė Radžis.
Netrukus atlikėjas ištesėjo pažadą ir publikavo antrą įrašą, kuriame atsiskleidė visas šventinio dekoro grožis. Radžio namuose suspindo aukšta, siaura, moderni eglutė – tviskanti sidabru, žėrinti šimtais mažų švieselių. Jos viršų puošia tamsiai raudonas, prabangiai atrodantis kaspinas, suteikiantis kompozicijai išskirtinį šventinį įvaizdį.
Prie antrojo vaizdo įrašo Radžis rašė: „Kaip ir žadėjau, rezultatas gavosi neblogas! Šiemet Kalėdų eglutė mano DEIMANTINĖ. Su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, brangūs draugai ir fanai.“
Atlikėjas pasirinko minimalistišką, elegantišką eglutę, kuri ne tik atrodo puošniai, bet ir labai greitai bei paprastai įgavo šventinį pavidalą.
