Kad Kalėdų eglutė ilgai džiugintų: keturios svarbios taisyklės

Kokią Kalėdų eglutę rinktis?
Pirmasis žingsnis siekiant ilgaamžiškumo – tinkamai pasirinkti medžio rūšį. Kai kurios eglės geriau išlaiko drėgmę ir mažiau byra. Vienas geriausių variantų – kėnis, galintis išsilaikyti iki dviejų mėnesių nenumetęs spyglių.
Prieš pirkdami atidžiai apžiūrėkite medį: spygliai turi būti ryškiai žali ir stangrūs, o ne sausi ar pageltę. Jei papurčius šaką spygliai krinta iš karto, medis jau išsausėjęs.
Kamienas turėtų būti šiek tiek drėgnas, o pjūvis – šviesus, rodantis medžio šviežumą.
Kaip paruošti eglutę?
Įsigiję eglutę neskubėkite jos nešti į vidų. Staigus temperatūrų skirtumas gali paskatinti spartesnį spyglių kritimą. Leiskite medžiui priprasti: kelias valandas palaikykite jį balkone, garaže ar kitoje vėsioje patalpoje, kur temperatūra siekia apie 5°C.
Prieš statydami eglutę, nupjaukite apatinę kamieno dalį 3–5 cm. Tai būtina, nes derva greitai užsandarina seną pjūvį ir nebeleidžia medžiui sugerti vandens. Šviežias pjūvis atveria kapiliarus.
Taip pat rekomenduojama medį per naktį palaikyti kibire šilto vandens, kad jis gerai prisigertų drėgmės.
Kaip išsaugoti šviežumą?
Nukirstai eglutei kokybiškas stovas – ne tik laikiklis, bet ir gyvybės šaltinis. Nedaugelis žino, kad dauguma šiuolaikinių stovų turi įmontuotą vandens rezervuarą. Šis, atrodytų, paprastas elementas yra raktas į ilgaamžiškumą. Užuot pastačius eglę į sausą stovą, pripildykite šį skyrių vandeniu.
Reguliariai keiskite vandenį – kartą per savaitę ar dažniau – ir pasirūpinkite, kad jo lygis visada dengtų kamieno pjūvį. Nuolatinė drėgmė saugo spyglius nuo nubyrėjimo, o kamieną – nuo išsausėjimo.
Ekspertai pastebi, kad pirmosiomis savaitėmis medis gali sugerti net kelis litrus vandens per dieną.
Dar keli patarimai:
• Pastatykite eglutę atokiau nuo radiatorių, židinių ir kitų šildymo prietaisų – karštis spartina išgaravimą ir džiovina spyglius;
• Retkarčiais apipurkškite šakas vandeniu iš purškimo buteliuko, kad padidintumėte drėgmę aplink medį;
• Naudokite LED girliandas su šaltomis lemputėmis, kad šakos neperkaistų;
• Nepamirškite vandens rezervuarą nuolat papildyti švariu vandeniu.
