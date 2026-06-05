 Rastas filmo „Asas Maverikas“ žvaigždės Jameso Handy kūnas: buvo mirtinai subadytas

Rastas filmo „Asas Maverikas“ žvaigždės Jameso Handy kūnas: buvo mirtinai subadytas

Įtariamasis – aktoriaus merginos sūnus
2026-06-05 09:37 diena.lt inf.

Pranešama apie 81-erių aktoriaus Jameso Handy, vaidinusio filme „Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick“), mirtį. Trečiadienio rytą žinomas vyras buvo mirtinai subadytas Los Andžele, pranešė valdžios atstovai.

<span>Rastas filmo „Asas Maverikas“ žvaigždės Jameso Handy kūnas: buvo mirtinai subadytas</span>
Rastas filmo „Asas Maverikas“ žvaigždės Jameso Handy kūnas: buvo mirtinai subadytas / Magnific.com, interneto nuotr.

Įtariamasis – 44-erių Michaelas Gledhillas, J. Handy merginos sūnus. Jis buvo suimtas, jam pateikti įtarimai žmogžudyste, rašo „NBC News“.

Policijos pranešime teigiama, kad skubiosios pagalbos numeriu 911 numeriu skambinęs asmuo pasakė: „Aš esu žmogaus sūnus, ką tik nužudžiau nuodėmės žmogų.“ 

Kai policija atvyko į įvykio vietą, M. Gledhillas pareigūnams pasakė, kad jis yra „tas, kurio jie ieškojo“.

J. Handy atstovė Pam Ellis-Evenas patvirtino jo mirtį.

Policijos teigimu, pareigūnai rado J. Handy be sąmonės namo kieme su durtine žaizda krūtinėje.

Be 2022 m. filmo „Asas Maverikas“, kuriame J. Handy vaidino barmeną Džimį, aktorius taip pat pasirodė filmuose „Arachnofobija“ ir „Džiumandži“.

Jo karjera prasidėjo 1977 m. televizijos seriale „Ryan's Hope“. Jis taip pat vaidino serialuose „Loganas“, „K-911“, „Įstatymas ir tvarka“ ir „Nusikalstami protai“. 

Šiame straipsnyje:
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uzpakali jums
koks dar "top gun"? asas reiskia uzpakalis lietuviskai.
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