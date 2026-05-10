Šlovę atnešė... tualetinis popierius

Būtent taip nutiko Bankoko Thong Lo rajone veikiančiai kavinei, kuri sulaukė netikėto tarptautinio populiarumo. Internete žaibiškai išplito vaizdai iš įstaigos tualeto. Tikėtina, kad nemaža dalis lankytojų į kavinę specialiai užsuka vien tam, kad pamatytų šią erdvę.
Įžengus į moterų tualetą, akys ima raibti nuo gausybės tualetinio popieriaus ritinėlių. Jie dengia ištisas sienas, net vietas prie praustuvų – tarsi tai būtų instaliacija, o ne kasdienė higienos erdvė.
Originalus, tačiau sykiu paprastas sprendimas tapo tikru masalu smalsuoliams, sukėlusiu diskusijų apie tai, kokių išraiškų gali pasiūlyti kūrybiškas požiūris į interjero dizainą.
Įdomu tai, kad Tailande įprasta tualetinio popieriaus į klozetą nemesti – siauri vamzdynai tam paprasčiausiai nepritaikyti. Todėl dažniausiai šalia galima pamatyti stovint mažą kibirėlį. Be to, daugelyje moterų tualetų pagrindinė higienos priemonė yra bidė purkštuvas, vadinamasis bum gun.
