 Šlovę atnešė... tualetinis popierius

2026-05-10 18:00 diena.lt inf.

Net ir proziškiausia erdvė gali virsti socialinių tinklų žvaigžde. Kartais tereikia tik šiek tiek fantazijos ir... daug, tiesą sakant, labai daug tualetinio popieriaus.

Pakankamai: subtili situacija – be nemalonių netikėtumų, kai gali pritrūkti tualetinio popieriaus. / msn.com nuotr.

Būtent taip nutiko Bankoko Thong Lo rajone veikiančiai kavinei, kuri sulaukė netikėto tarptautinio populiarumo. Internete žaibiškai išplito vaizdai iš įstaigos tualeto. Tikėtina, kad nemaža dalis lankytojų į kavinę specialiai užsuka vien tam, kad pamatytų šią erdvę.

Įžengus į moterų tualetą, akys ima raibti nuo gausybės tualetinio popieriaus ritinėlių. Jie dengia ištisas sienas, net vietas prie praustuvų – tarsi tai būtų instaliacija, o ne kasdienė higienos erdvė.

Originalus, tačiau sykiu paprastas sprendimas tapo tikru masalu smalsuoliams, sukėlusiu diskusijų apie tai, kokių išraiškų gali pasiūlyti kūrybiškas požiūris į interjero dizainą.

Įdomu tai, kad Tailande įprasta tualetinio popieriaus į klozetą nemesti – siauri vamzdynai tam paprasčiausiai nepritaikyti. Todėl dažniausiai šalia galima pamatyti stovint mažą kibirėlį. Be to, daugelyje moterų tualetų pagrindinė higienos priemonė yra bidė purkštuvas, vadinamasis bum gun.

