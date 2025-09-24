Stano pašiepė kultūros ministro kandidatūrą: siunčia Adomavičių į „Euroviziją“

Prodiuseris socialiniuose tinkluose pasidalijo ironija dvelkiančiu kadru – konferencijos nuotraukoje I. Adomavičiaus vietoje atsidūrė jo paties portretas.
„Ką tik po spaudos konferencijos. Atsilaisvinau. Prezidentas patvirtins“, – teigė jis.
Muzikos prodiuseris šmaikštaudamas išvardijo ir pirmuosius darbus kultūros ministro poste. Kaip įprasta, jis nusitaikė į bičiulį Deivydą Zvonkų.
„Pirmi darbai kultūros ministro poste:
2026 metai skelbiami kompozitoriaus Deivydo Zvonkaus metais (2025 buvo Čiurlionio).
Grupės „Delfinai“ kūryba įtraukiama į pradinio ugdymo programą.
„Nemuno sausros“ partijos narys Adomavičius siunčiamas į „Eurovizijos“ dainų konkursą“, – rašė Stano.
LNK.LT primena, jog ketvirtadienį, kai dalis kultūros bendruomenės ketina rinktis į protestą prieš sprendimą Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, šios partijos kandidatas į ministrus I. Adomavičius tikina sieksiantis susitarimo su kultūrininkais.
„Dėsiu visas pastangas, kad su visais susitikčiau, kad atrastume bendrą konsensusą ir kalbėtumės su visais. Maksimaliai dėsiu pastangas“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė I. Adomavičius.
Naujausi komentarai