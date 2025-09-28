 Susituokė Selena Gomez ir muzikos prodiuseris Benny Blanco

2025-09-28 12:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Susituokė amerikiečių atlikėja ir aktorė Selena Gomez ir muzikos prodiuseris Benny Blanco.

Susituokė Selena Gomez ir muzikos prodiuseris Benny Blanco / Instagramo nuotr.

„Disney“ žvaigždė tinkle „Instagram“ paskelbė virtinę nuotraukų ir vaizdo įrašų iš vestuvių, kurios, anot žiniasklaidos, vyko Kalifornijoje. Ji teparašė „9 27 25“ – vestuvių datą. Jos vyras pakomentavo: „Mano žmona realiame gyvenime“.

Nuotraukose laiminga pora pozavo baltos vilos sode – apsikabinusi,  besibučiuojanti ir susikabinusi rankomis. Parodyta ir balta nuotakos puokštė iš pakalnučių. Kitoje nuotraukoje S. Gomez demonstruoja savo žvilgančius žiedus. Ji vilki baltą, pečius apnuoginančią satino suknelę, jis – juodą smokingą, baltus marškinius ir segi „varlytę“.

Nuotraukose svečių nematyti. Oficialiai nieko nežinoma ir apie svečių sąrašą. Tačiau S. Gomez draugė popžvaigždė Taylor Swift jau netrukus po poros sužadėtuvių pareiškė: „Taip, aš būsiu gėlių mergaitė“. Ir britų superžvaigždė  Edas Sheeranas atskleidė gavęs kvietimą į vestuves.

Praėjus trims valandoms po įrašo apie vestuves paskelbimo „Instagram“, jis sulaukė beveik 8 mln. patiktukų. S. Gomez turi 417 mln. sekėjų.

Pora prieš beveik metus tinkle „Instagram“ paskelbė apie savo sužadėtuves. 

