Švedijos karališkoji pora švenčia auksines vestuves.

Po pamaldų bažnyčioje jie karališkąja barža plaukė sostinės vandenimis, po to atvira karieta važiavo pro džiūgaujančius žiūrovus. Kelionė turėjo baigtis prie miesto koncertų scenos, ten turėjo skambėti pastarųjų 50 metų muzika.
Karlo XVI Gustavo ir Silvijos garbei rengiamas koncertas Karališkajame operos teatre taip pat yra kelionė į praeities laikus. Jie taip pat dalyvavo ten vykusiame koncerte savo vestuvių išvakarėse 1976 m. birželio 19 dieną. Ta proga kultinė grupė ABBA atliko dainą „Dancing Queen“ karalienės Silvijos garbei.
Karališkoji pora planuoja vakarą užbaigti vakariene su šeima ir draugais.
Raudonai pasipuošusi Silvija ir elegantišką eilutę vilkėjęs jos vyras šventė kartu su savo šeima. Trūko tik princesės Estelle, sosto įpėdinės Victorios dukters – ji šiuo metu išvykusi į užsienį mokytis kalbų.
Auksinės vestuvių metinės žymi ne tik 50-ąsias Karlo XVI Gustavo ir Silvijos santuokos metines, bet ir pusę amžiaus, kai Silvija yra karalienė. Šį titulą ji įgijo ištekėjusi už savo vyro, kuris tuo metu jau buvo karalius. Su juo būsimoji karalienė susipažino prieš kelerius metus per Miuncheno olimpines žaidynėse, kur tuo metu dirbo.
Pora turi tris vaikus – 48 metų sosto įpėdinę Victorią, 47 metų princą Carlą Philipą ir 44 metų princesę Madeleine – bei devynis anūkus.
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