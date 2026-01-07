Trijų Karalių eitynės Šiauliuose simboliškai užvėrė kalėdinio laikotarpio duris

Įspūdingi, beveik trijų metrų aukščio Karaliai ir juos lydintys personažai subūrė gausų būrį šiauliečių bei miesto svečių, kviesdami tapti gyvos ir prasmingos tradicijos dalimi. Šventė dar kartą parodė, kokia stipri yra bendrystė, kai miestas susitelkia bendrai patirčiai, kupinai šviesos, ramybės ir vilties.
Organizatorius – Šiaulių kultūros centras.
Trijų Karalių šventė krikščioniškoje tradicijoje minima jau nuo pirmųjų amžių. Ji siejama su bibline istorija apie tris išminčius iš Rytų, kurie, sekdami ryškią žvaigždę, atkeliavo pagerbti gimusio kūdikėlio Jėzaus ir atnešė jam simbolines dovanas – auksą, smilkalus ir mirą. Ši diena žymi kalėdinio laikotarpio pabaigą ir primena apie šviesos pergalę prieš tamsą, tikėjimo, vilties ir bendrystės svarbą.
Šiemet tradicinių eitynių Šiauliuose metu miestiečiai ir miesto svečiai išvydo ne tik tris Karalius – Kasparą, Merkelį ir Baltazarą, bet ir juos lydinčius gyvūnus: aveles, asiliuką, jautuką, kupranugarį bei įspūdingą, net 2,5 metro aukščio Saulę. Eisenos priešakyje kelią tradiciškai rodė Aušrinė Žvaigždė, simboliškai nušviečianti Trims Karaliams kelią. Šiuos ir kitus personažus šventei kūrė Šiaulių kultūros centro dailininkė Reda Uogintienė.
Eitynių metu trys Karaliai ėjo ne tuščiomis, o nešini dovanomis gimusiam kūdikėliui Jėzui. Pagal krikščioniškąją tradiciją, jie nešė auksą, smilkalus ir mirą – dovanas, turinčias gilią simbolinę prasmę. Auksas simbolizuoja karališką galią ir Jėzaus, kaip Karaliaus, pripažinimą, smilkalai – dieviškumą ir maldą, o mira primena žmogiškąją prigimtį bei būsimą kančią. Šios dovanos tapo ne tik svarbia biblinės istorijos dalimi, bet ir prasmingu eitynių akcentu, kviečiančiu susimąstyti apie tikėjimo, pasiaukojimo ir meilės vertybes.
Triukšmingi eisenos dalyviai su ritmo grupe „Ritmas kitaip“ kelionę pradėjo nuo Šiaulių kultūros centro, tęsė Kaštonų alėja ir Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaru, kur pasiekė Dariaus Augulio skulptūrą „Meilės varpas“. Šis tauriai suskambėjo, meile ir gerumu pripildė kiekvieno gyventojo širdį. Pasiekusi Tilžės gatvę linksmai nusiteikusi teatralizuota eisena pasiekė galutinį kelionės tašką – Prisikėlimo aikštę ir ten įkurdintą prakartėlę.
Prie prakartėlės susirinkusius žiūrovus pasveikino kunigas, buvo dalijama šventinta kreida. Ja gyventojai ir miesto svečiai buvo kviečiami tęsti senovinę tradiciją – virš namų durų užrašyti „+K+M+B“, simbolizuojantį palaiminimą, apsaugą ir gerą pradžią naujiems metams.
Ši šventė dar kartą parodė, kad Trijų Karalių eitynės Šiauliuose – tai ne tik graži tradicija, bet ir šiltas bendruomeniškumo ženklas, leidžiantis prasmingai užverti didžiųjų metų švenčių puslapį ir į kasdienybę sugrįžti su ramybe, šviesa bei bendrystės jausmu.
