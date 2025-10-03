Žinoma verslininkė nutraukė intrigą: paviešino svarbią žinią

Mama tapusi Dovilė pasakojo, kad jos atžala pasaulį išvydo gražią rugsėjo 25-ąją. Ji taip pat atskleidė originalų, Lietuvoje itin retą vardą, kurį ilgai nešiojo mintyse.
„Kviečiu susipažinti – mūsų Luis, atkeliavęs į pasaulį labai gražią dieną – 2025 09 25. Šis vardas jau seniai sukosi mano mintyse (tik dar svarsčiau tarp skirtingų jo rašymų versijų, pvz.: Louis), tačiau pamačius ypatingą ženklą abejonių daugiau nebebuvo”, – instagrame rašė D. Urbanaitė-Schukowski.
Pasak jos, sūnelio vardą nulėmė netikėtas sutapimas, įvykęs peržiūrint vestuvines nuotraukas.
„Vieną dieną, žiūrėdama mūsų vestuvių nuotraukas, darytas Barselonoje, pastebėjau neįtikėtiną sutapimą. Iš visos fotosesijos yra tik viena nuotrauka, kurioje fone matosi kažkoks užrašas – ir tai buvo būtent šis vardas. Tik užrašytas kataloniška, Barselonoje vartojama forma – „Lluis“, – neįtikėtina istorija pasidalijo žinoma moteris.
Dovilė džiaugiasi – likimo siųstas vardas jau oficialiai įregistruotas dokumentuose.
„Šis sutapimas mums tapo dar vienu patvirtinimu, kad šis vardas jau seniai sklandė aplink mus ir buvo skirtas mūsų mažyliui. Ir dabar, kai vardas jau oficialiai įregistruotas dokumentuose, galiu su didžiausiu džiaugsmu pasidalinti – mūsų sūnelis yra vardu Luis“, – rašė ji.
