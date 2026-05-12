 Kaunas dalyvaus Užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje

Kaunas dalyvaus Užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje

2026-05-12 06:52
ELTOS inf.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį Briuselyje dalyvaus Užsienio reikalų tarybos susitikime gynybos klausimais.

Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), jo metu bus aptarti karinės paramos Ukrainai didinimo ir greitinimo būdai, saugumo situacija Vidurio Rytuose, jos poveikis Europos gynybai ir saugumui bei gynybos parengties gerinimo iniciatyvos.

Susitikimo Briuselyje metu ministras taip pat dalyvaus Europos gynybos agentūros Valdančiosios tarybos posėdyje.

Trečiadienį ministras prisijungs prie Lietuvos Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (ES) organizuojamos diskusijos apie ES rytinės sienos gynybos stiprinimą.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
gynyba
susitikimas
Briuselis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų