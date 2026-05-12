Kaunas dalyvaus Užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), jo metu bus aptarti karinės paramos Ukrainai didinimo ir greitinimo būdai, saugumo situacija Vidurio Rytuose, jos poveikis Europos gynybai ir saugumui bei gynybos parengties gerinimo iniciatyvos.
Susitikimo Briuselyje metu ministras taip pat dalyvaus Europos gynybos agentūros Valdančiosios tarybos posėdyje.
Trečiadienį ministras prisijungs prie Lietuvos Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (ES) organizuojamos diskusijos apie ES rytinės sienos gynybos stiprinimą.
