Adamkus pasidalijo, ką galvoja apie dabartinę Lietuvos politiką

„Sveikata laiko, o parodyta meilė iš Lietuvos žmonių taip pat stiprina“, – sakė V. Adamkus.
Anksčiau prezidentas gimtadienį švęsdavo su 600 kviestinių svečių.
Per kiekvieną gimtadienį su ašaromis akyse dėkodavo žmonai, savo gyvenimo meilei Almai. Tačiau jau trečią kartą prezidentas gimtadienį sutinka be jos. Be to, šiandien nėra ir kelių šimtų svečių.
Dar prieš kelerius metus politikas svečių laukdavo ir savo kabinete, prezidentūros kanceliarijoje. Tačiau šį gimtadienį nusprendė likti savo rezidencijoje Turniškėse.
Prieš 21 metus, sulaukęs 78-ojo gimtadienio sveikinimų, V. Adamkus sakė, kad jei būtų galima įstatimiškai užbrėžti ribą, nuo kada negalima sveikinti, jis ją jau būtų pasiekęs ir tuo labai džiaugtųsi.
Tuo tarpu tauta prezidentą tikisi sveikinti dar daug kartų.
„Sveikatos, laimės ir kad tik toliau gyvuotų“, – palinkėjo praeivis.
„Kaip jis iki šiol viską daro dėl mūsų. Golfo jis jau nebežaidžia, bet norisi, kad kažkiek, kiek dar turi artimųjų, draugų, su jais, kad kiek daugiau laiko praleistų“, – kalbėjo vaikinas.
Savo ruožtu dvi kadencijas šaliai vadovavęs politikas atidžiai stebi Lietuvos politikos aktualijas.
„Norėčiau matyti stipresnį užnugarį Lietuvos žmonėms ir Lietuvos politikų. Mano supratimu, mums trūksta politinės kultūros, pastangų ir sunku pateisinti vieną ar kitą ėjimą. Tikiuosi, kad ši diena nėra paskutinė ir dar ilgai turėsime progos pasireikšti ir dirbti Lietuvos žmonių labui“, – teigė V. Adamkus.
Jis sako, kad gyvenimas jį išmokė vertinti laisvę ir atsakomybę, o dabar žvelgti į Lietuvą su didžiule viltimi ir pasididžiavimu.
