Aiškėja daugiau detalių apie Adomavičiaus pasitraukimą

Vos aštuonias dienas kultūros ministru pabuvęs I. Adomavičius atvyko į Seimą. Ką jis ruošiasi pranešti – jau buvo žinoma. Maždaug 20 minučių anksčiau tai patvirtino premjerė.
„Mano žiniomis, kultūros ministras turi priimti sprendimą palikti savo pareigas. Jeigu jis praneš, tai reiškia – savo noru“, – komentavo ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyti Vyriausybės, o padėti jai toliau veikti darbus, galiu pasakyti – traukiuosi iš kultūros ministro pareigų“, – pranešė I. Adomavičius.
Politikas tikino, kad niekas jo trauktis neragino.
„Mano pasitraukimas duos laisvę kultūrai pačiai kalbėti ne apie formą, o apie turinį“, – kalbėjo I. Adomavičius.
Tikina, jog tai jo sprendimas.
„Pastaruoju metu kylantis spaudimas mano asmeniui, šeimai, kai esame nesaugūs net gatvėje“, – pridūrė ministras.
Teigiama, kad premjerei paskutiniai lašai buvo du: kai profsąjungos prabilo apie ministro spaudimą ir kai šis interviu „Lietuvos rytui“ tiesiai neatsakė į klausimą „Kieno Krymas“ bei klausimus apie Ukrainą pavadinęs provokuojančiais.
Beje, tai nutiko prieš pat I. Ruginienės vizitą į Ukrainą – ten ji lankysis savaitgalį.
„Dėl penktadienio ryto pasisakymo ir dėl to, ką profsąjungos išreiškė, tikrai man gėda ir to slėpti turbūt neverta“, – pripažino I. Ruginienė.
Prezidentūra netruko pranešti, kad tokia ministro pozicija – nepriimtina. Premjerė sakė, prieš teikiant I. Adomavičių į ministrus apie Krymą jie nekalbėjo.
„Maniau, kad šis klausimas šiandien apskritai neklaustinas, nes atsakymas yra visiškai aiškus. Bet, matyt, realybė parodė, kad kitą kandidatą reikės paklausti“, – komentavo I. Ruginienė.
O I. Adomavičius jau tvirtai atsako, kieno Krymas.
„Ukraina. Ukraina ir čia daugiau kalbų nėra. Bet jis yra okupuotas, deja. Reikia teisingai uždavinėti klausimus“, – kalbėjo kultūros ministras.
Partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad I. Adomavičius galėtų tapti jo „pagrindiniu patarėju, atsakingu už kultūrą“.
Tačiau lieka kitas klausimas – ar Kultūros ministerija „Nemuno aušrai“ liks? Kultūrininkai tvirtina, kad ministro pasitraukimas problemos nesprendžia. Jie siekia, jog ministerija būtų atiduota kitai partijai, todėl vis tiek streikuos.
„Galbūt netgi su nauja energija. Matome, kad mūsų daugėja, mūsų jėga auga. Kad padėtume politikams persigalvoti, turime parodyti, kiek mūsų yra daug“, – pabrėžė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
„Koalicijos mes tikrai nekeičiam – yra asmenybės problema. Ją ir spręsime“, – tvirtino I. Ruginienė.
„Yra ta visuomenė, kuri mūsų nepalaiko, bet yra ir kita pusė, kuri palaiko. Negalime nusileisti vienai pusei nebandę išspręsti klausimo – turime pavesti ir tą, kuri mus palaiko“, – svarstė Seimo narys Robertas Puchovič.
Dėl Kultūros ministerijos pavakarę sušauktas skubus koalicijos pasitarimas.
„Šio klausimo dar nesprendėme. Reflektuojant į situaciją, buvo nuspręsta paimti tam tikrą pauzę, nurimti emocijoms. Matyt, kitą savaitę pradėsime diskusijas“, – teigė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
O premjerė, anksčiau sakiusi „atsitiko kaip atsitiko“, dabar situaciją apibendrino trumpai.
„Yra kaip yra“, – reziumavo I. Ruginienė.
Naujausi komentarai