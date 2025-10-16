Inga Ruginienė: neleisiu politikuoti gynybos srityje, reikia baigti galvoti tik apie save

„Reikia baigti galvoti tik apie save, individualius poreikius, individualius reitingo taškus, bet reikia galvoti valstybiškai, kas yra šiandien svarbiausia valstybei. Aš atėjau dirbti į Vyriausybę, norėdama įgyvendinti Vyriausybės programą, daryti tuos sprendimus, kurie būtų arčiausiai mūsų gyventojų, ir norėdama, kad šiandien kiekvienas gyventojas jaustųsi saugus visomis prasmėmis“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Tikrai neleisiu, ypač tokioje jautrioje zonoje arba sektoriuje (kaip gynyba – BNS), politikuoti. Mes visi susirinkome dėl svarbių sprendimų ir tą turime daryti“, – teigė ji.
Pasak premjerės, ji nieko nepadarė, kad galėtų būti suabejota, jog gynybos finansavimas kitąmet bus mažesnis nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Taip I. Ruginienė kalbėjo kilus diskusijoms, kodėl po Krašto apsaugos ministerijos (KAM) žurnalistams ir nuomonės formuotojams surengto uždaro susitikimo pasklido abejonės dėl nepakankamai didinamo gynybos finansavimo.
Kiek anksčiau ketvirtadienį premjerė KAM komunikaciją dėl gynybos biudžeto vadino sabotažu ir nesusipratimu. Ji kol kas neatsako, ar pasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
Pasak I. Ruginienės, ji jau buvo susitikusi su ministrės komanda, laukia susitikimo su šiuo metu užsienyje esančia D. Šakaliene.
„Galima vertinti kaip norime tokius veiksmus, bet tai yra neatsakingas požiūris į ypač svarbius klausimus“, – kalbėjo premjerė.
Pasak I. Ruginienės, ši jos žinutė yra adresuota „ne tik ministrei, bet ir visai komandai“.
„Tikrai išsiaiškinsime, kur tos šaknys slypi, ir darysime išvadas“, – teigė premjerė.
Kaip rašė BNS, KAM šią savaitę surengė kitų metų gynybos biudžeto pristatymą žurnalistams ir nuomonės formuotojams, o po šio neformalaus susitikimo socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, jog kitų metų gynybos biudžeto projekte suplanuotas gynybos finansavimas iš tiesų nesiekia 5 proc. BVP, kaip žadėta.
Abejones trečiadienio vakarą viešai neigė D.Šakalienė, pareiškusi, kad visas 5,38 proc. BVP sieksiantis gynybos biudžetas apima krašto apsaugos sistemos poreikius. Tai yra, jis leidžia laikytis plano, jog kariuomenės divizija būtų visiškai išvystyta iki 2030 metų, taip pat kad Lietuva būtų pajėgi priimti Vokietijos brigadą 2027-aisiais.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, pati D. Šakalienė teigė apie tokį susitikimą sužinojusi iš M. Sinkevičiaus.
Pagal Vyriausybės parengtą kitų metų valstybės biudžeto projektą, krašto apsaugos finansavimas 2026 metais sieks beveik 4,8 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. BVP. Iš šios sumos 700,3 mln. eurų sudarys Valstybės gynybos fondo lėšos.
Vyriausybė ketvirtadienį pritarė Finansų ministerijos parengtiems kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui ir teiks jį Seimui.
