Šimonytė: to neįsivaizdavau jokioje Vyriausybėje

Kaip prie įkelto dokumento rašė I. Šimonytė, to nebūtų galima įsivaizduoti jokioje Vyriausybėje, kuriose jai teko dirbti.
Šiame paviešintame dokumente matyti, kad Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys pareikalavo Krašto apsaugos ministerijos pasiaiškinti dėl skandalingai nuaidėjusio off the record ministerijos darbuotojų susitikimo su žinomais Lietuvos visuomenės veikėjais.
„Bandau įsivaizduot ką nors panašaus kurioje nors Vyriausybėje, kurioje teko dirbti. Ką ten, nė vienoj Vyriausybėj iki šiol neįsivaizduoju. Kažkaip vis dažniau pastaruoju metu pasirodo paralelių su „Šuns širdies“ siužetu ir personažais. Neseniai Šarikovas blaškėsi po vieną ministerijų, dabar va kažkokia švonderiška kvota“, – tiesiai rėžė buvusi ministrė pirmininkė. Šis jos įrašas netrukus sulaukė daugybės reakcijų ir komentarų.
Kilo šaršalas
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
Inga Ruginienė trečiadienį apkaltino Dovilę Šakalienę melu, „visišku nenoru“ bendradarbiauti.
„Nebendradarbiavimas vienoje srityje tikrai yra nekvestionuotinas, kai tokį NKVD stiliaus gauni klausimyną, kas dalyvavo, organizavo, inicijavo (susitikimą ministerijoje – BNS), kokia medžiaga parodyta ir taip toliau, šioje vietoje mes nebendradarbiavome“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Pasak ministrės, dėl įsigijimų KAM „atsakinėjo į visus klausimus“.
„Patys buvome labai proaktyvūs, (...) papildomai siūliau, kad ateitų viceministrai, kariniai patarėjai ir premjerei dar papildomai pristatytų, iš ko sudarytas gynybos biudžetas, kodėl nieko negalima nuimti būtent iš gynybos biudžeto“, – teigė ji.
D. Šakalienė sakė, kad Vyriausybės ir KAM vadovai „turi būti tame pačiame puslapyje“.
„Gal su kitu ministru geriau susikalbės, bet kai kurie dalykai negali būti kompromiso objektu“, – kalbėjo ministrė.
Ministrė tikina, kad biudžetas gynybai dar spalio 1-ąją nesiekė 5 proc. BVP ir feisbuke paviešino susirašinėjimą su Finansų ministerija.
D. Šakalienė sakė antradienį iš prezidento Gitano Nausėdos išgirdusi „labai stiprų palaikymą“.
„Bet vienas iš esminių dalykų, (...) premjeras renkasi komandą, partijos, kuri mane delegavo, vadovas turi turėti labai aiškų pasitikėjimą manimi“, – kalbėjo ji.
Ministrė teigė norinti, kad KAM keistųsi tik vadovas, o politinė komanda išliktų. D. Šakalienės nuomone, ją galėtų pakeisti dabartiniai viceministrai.
„Vakar apie tai išsakiau savo poziciją ir prezidentūroje, jei norime turėti tiek darbų tęstinumą Krašto apsaugos ministerijoje, (...) norime kuo mažesnio sukrėtimo visai sistemai ir norime išsaugoti kompetenciją, manau, kad dabartiniai viceministrai turi fantastiškas kompetencijas“, – sakė D. Šakalienė.
„Pavyzdžiui, Karolis Aleksa, kuris atsakingas už personalą ir finansus, būtų pirmas pasirinkimas, jis, beje, yra socialdemokratas su panašia partine patirtimi kaip dabartinė premjerė, tai galėtų pasitarnauti kaip pliusas šioje situacijoje“, – teigė ji.
D. Šakalienė sakė, kad kol veiks politikoje, liks Socialdemokratų partijoje.
