Aiškėja, kokios ministerijos siūlomos „valstiečiams“

Socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ trečiadienį vakare sutarė tęsti koalicijos derybas, tačiau dėl pozicijų pradžioje nutarė pasikonsultuoti politinių organizacijų viduje, tą politinės jėgos darys ketvirtadienį.
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė LRT radijui patvirtino, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi pageidavimų dėl ministerijų, tačiau „socialdemokratai nėra linkę nusileisti dėl jokių ministerijų“.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė A. Norkienė Seime žurnalistų paklausta, ar tiesa, kad partijai buvo pasiūlyta Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijos, teigė, jog tai yra viena iš opcijų.
„Viena iš opcijų yra taip (...). Yra daug tų variantų“, – teigė politikė.
Tiesa, ji neatsakė, ar minėtos ministerijos tenkintų „valstiečius“, pasak A. Norkienės, sprendimus priims partijos taryba.
