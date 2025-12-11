Antrai kadencijai siūloma Grunskienė: penkeri metai buvo intensyvūs ir dinamiški

„Prieš penkerius metus jūsų sprendimu ir prezidento dekretu man buvo patikėta atsakomybė vadovauti Lietuvos prokuratūrai. Šis laikotarpis buvo intensyvus ir dinamiškas“, – kalbėjo ji.
Pasak N. Grunskienės, per pastaruosius penkerius metus prokuratūra tapo brandesnė, stipresnė ir atsakingesnė bei labiau matoma.
Ji tikino visuose sprendimuose besivadovavusi teisingumo siekiu, visuomenės ir valstybės interesais, paminėtais žmogaus teisėmis, laisvėmis.
„Ateinančiu metu laukia reikšmingi struktūriniai pokyčiai: į pensiją išeis apie 140 prokurorų, turėsime užtikrinti sklandų kompetencijų ir darbų perėmimą, stiprinti tyrimų kokybę, tobulinti kvalifikacijos kėlimą. Nuo prokurorų darbo nemaža dalimi priklausys tai, kaip Lietuvos žmonės vertins savo valstybę ir kiek joje jausis saugūs“, – kalbėjo generalinė prokurorė.
Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis tikino, jog kandidatė turi ilgametės vadovaujamo darbo patirties, o Generalinei prokuratūrai teko susidurti su rimtais iššūkiais.
„Per vadovavimo prokuratūrai metus Nidai Grunskienei pavyko pasiekti puikių rezultatų. Įgyvendinti darbo organizavimo pakeitimai, patobulinta prokuratūros struktūra, sumažintas vadovų skaičius, pasiektas racionalesnis personalo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimas, daug nuveikta užtikrinant prokurorų specializaciją ir atitinkamai gerinant jų darbo kokybę“, – kalbėjo jis.
Pasak jo, N. Grunskienės ateities darbų vizijoje išlieka nepakankamai patrauklūs prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų atlyginimai, tobulintinos krūvių skaičiavimo bei darbo kontrolės priemonės, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisės aktų tobulinimas.
Kiek anksčiau Seimas bendru sutarimu pritarė N. Grunskienės atleidimui iš generalinės prokurorės pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui.
Jos kandidatūrą antrai kadencijai pateikęs prezidentas Gitanas Nausėda ją siūlydamas sakė, jog prokurorė įrodė, kad „yra principinga ir atsidavusi savo profesijai, o jos patirtis nekelia abejonių“.
„Jos vadovavimo Generalinei prokuratūrai laikotarpiu institucijai teko ypatingi išbandymai, kuomet prasidėjus karui Ukrainoje reikėjo siekti šioje valstybėje karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui padariusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – anksčiau teigė prezidentas.
Žiniasklaida skelbė, kad prokurorų profesinė sąjunga, kuriai priklauso 135 pareigūnai, kreipėsi į šalies vadovus ir Seimą dėl esą nepagrįstai skiriamų nuobaudų, kurios esą kelia grėsmę Konstitucijoje įtvirtintam prokuroro nepriklausomumo principui. Teigiama, kad Generalinės prokuratūros vadovybė nepriima reikalingų prokuratūros sistemai sprendimų, dėl ko sunkėja ir ilgėja prokurorų darbas.
Profsąjunga suskaičiavo, jog per ketverių metų laikotarpį (2021–2024 metus), pareigas einant N. Grunskienei, dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų padariusiais tarnybinius nusižengimus pripažinti 78 prokurorai.
Pati generalinė prokurorė BNS yra sakiusi žinanti kiekvieną atvejį bei aiškino visuomet reikalaujanti, kad būtų sąžiningai atlikta pareiga.
„Kad nebūtų vilkinami ikiteisminiai tyrimai ir būtų priimami teisingi, teisėti ir pagrįsti sprendimai. Tikrai netoleravau ir netoleruosiu, kad būtų perduoti į teismą asmenys, kurie neturėtų būti perduoti“, – teigė N. Grunskienė.
„Netoleravau ir netoleruosiu bylų vilkinimo, kuomet tyrimas vyksta dešimt metų (...). Apie kokį mes teisingumą galime kalbėti, kai tyrimas vyksta dešimt metų? Netoleravau ir netoleruosiu tokių atvejų, kuomet dėl abejingo darbo negalėjome išsaugoti žmogaus gyvybės“, – pridūrė ji.
N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
