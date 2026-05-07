Aplinkos ministras atsistatydinti nežada

„Atsistatydinti nežadu, neturiu ką slėpti“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą sakė ministras.
„Nežinau, kam tas šešėlis krenta ar kam yra nepasitikėjimas“, – pridūrė jis.
Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva penktadienį ministras kviečiamas į neeilinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas.
Opozicija klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imtis statybų. Be to, norima gauti atsakymus dėl Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų bei savo patarėju paskyrė Skirmantą Pocių.
„Patarėją žinau nuo tada, kai pradėjau eiti aplinkos viceministro pareigas. Jis tada dirbo ministro Povilo Poderskio patarėju. Jis turi ilgą aplinkosauginę patirtį. Mes susėdome, pasikalbėjome ir pasilikau jį dirbti pas save komandoje“, – aiškino ministras.
Iki paskyrimo aplinkos viceministru 19-oje Vyriausybėje K. Žuromskas dirbo vienos R. Puchovičiaus statybos įmonių vadovu.
K. Žuromskas teigė nemedžiojantis: „Medžioklėje nedalyvauju“.
Jis taip pat teigė nežinantis, ar Tomas Barkauskas, kuris siejamas su jo patarėju S. Pociumi, kandidatuoja į Aplinkos apsaugos departamento vadovo pareigas.
„Dėl T. Barkausko ar kitų asmenų, kurie galimai negalimai pretenduoja į Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas, galiu paneigti visiškai visus gandus apie bet kokį asmenį“, – Seime teigė ministras.
Jis pabrėžė, kad konkursas dar vyksta, jame dalyvauja 37 kandidatai.
„Kitos savaitės gale man turi būti pateiktos trys kandidatūros (...) ir aš per 10 darbo dienų su jais turėsiu susitikti ir per penkias dienas priimti sprendimą. Nežinau nė apie vieną kandidatą, kuris man bus pateiktas“, – pridūrė K. Žuromskas.
Ministras, be to, neigė, kad namą įsigijo už žemesnę negu rinkos kainą: „Pirkau nebaigtą statyti namą su banko paskola. Esu skolingas bankui, o ne R. Puchovičiui“, – sakė jis, konservatoriaus Jurgio Razmos paprašytas paaiškinti namo pirkimo aplinkybes.
Konservatorius Mindaugas Lingė priekaištavo, kad pasitikėjimas ministru griuvo paaiškėjus, kad jis taip pat dalyvavo keistose partijos rėmimo schemose.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tyrė „Nemuno aušros“ finansavimo aplinkybes, žiniasklaidai paskelbus, kad sąskaitose pinigų neturėję „aušriečiai“ į savo sąskaitas įnešdavo grynųjų sumą ir iškart tokio paties ar panašaus dydžio suma iškeliaudavo į partijos sąskaitą kaip nario mokestis. Tarp šitaip parėmusiųjų „Nemuno aušrą“ buvo ir K. Žuromskas.
