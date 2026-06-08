Ar turėsime naują premjerą? Ruginienė sureagavo į svarstymus

„Apie tai net neverta kalbėti, nes šį savaitgalį priėmėme sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėtį. Prasidės derybos, palikime visus kitus klausimus po derybų“, – pirmadienį žurnalistams sakė ji.
„Be abejo, (iš M. Sinkevičiaus – ELTA) išgirdau ir tokį variantą (likti premjere – ELTA) (…). Išgirdau įvairių variantų. Ir kalba nebūtinai yra apie Vyriausybę. Šiuo metu keičiasi koalicija, tai akivaizdu, kad ir Vyriausybėje tam tikrų pokyčių bus, nes mes turėjome vieną struktūrą, dabar turėsime kitą“, – pridūrė ji.
Sako, jog nėra įsikibusi į postą
Šiuo metu premjerės pareigas einanti socialdemokratė pažymi, jog į dabartinį postą nėra įsikibusi.
„Niekada nebuvau įsikibusi jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai“, – žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„Aš esu perfekcionistė – visada siekiu, kad būtų geriau ir visada siekiu tobulėti. Be abejo, daug geriau, kai tą darbą vertina kiti, nes aš matau sau priekaištų ir kiekvieną dieną mokausi (…). Aš džiaugiuosi, kad esu būtent šitoje stadijoje – aš neturiu, ko gėdytis. Dirbau sąžiningai, atėjau dirbti dėl kiekvieno Lietuvos žmogaus gerovės ir tą ir dariau, ir darysiu toliau“, – kalbėjo ji.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. Tiesa, paklausta, ar ją toks pareigų keitimas tenkintų, I. Ruginienė neatsakė.
„Jūs norite mane prilyginti prie tų, kurie bet kokia kaina, nesvarbu, kiek tai kainuos Lietuvos gyventojams, laikosi ir siekia kažkokio posto. Aš į politiką atėjau – galbūt ir naiviu požiūriu, mane kritikavo už tai – vedama labai paprasto tikslo – dirbti ir padaryti tuos darbus, kurių tiesiog pagal savo galimybes negalėjau padaryti dirbdama profsąjungose“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Seimo narė aš bet kuriuo atveju būsiu“, – pridūrė ji.
Aš esu perfekcionistė – visada siekiu, kad būtų geriau ir visada siekiu tobulėti.
Ruginienė: karščiausios šiuo metu žemės ūkio ir aplinkos ministrų kėdės
Anksčiau M. Sinkevičius kalbėjo, jog performuojant koaliciją, preliminariai gali pasikeisti nuo keturių iki šešių ministrų. Savo ruožtu I. Ruginienė tikina didelių priekaištų neturinti nė vienam iš savo vadovaujamo ministrų kabineto narių. Tačiau ji pripažino – daugiausia klausimų dabar kelia Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų vadovų postai.
„Suprantu visų smalsumą, bet noriu patikinti, kad šiandien Vyriausybė dirba savo įprastinius darbus ir dirbs. Nuo to, kad įvyksta tam tikri pokyčiai, Vyriausybės darbas nesustos (…). Didelių priekaištų dabar (ministrams – ELTA) neturiu, nes tam tikri trūkumai yra, bet nebūtinai ministro. Man atrodo, ministras turi demonstruoti lyderystę. Jeigu yra labai svarbių dalykų, kuriuos jis turi padaryti, ypač – kilus krizei, tai čia ir yra progų parodyti, kad ministras yra savo kėdėje“, – sakė Vyriausybės vadovė.
„Kol kas karščiausios kėdės tikrai yra žemės ūkio ir aplinkos (ministrų – ELTA) natūraliai. O visa kita turbūt turi sulaukti tam tikro laiko“, – pridūrė ji.
Tiesa, I. Ruginienė pažymėjo, jog, jeigu ministrai neatliktų jiems keliamų užduočių ar nepateisintų lūkesčių, nepabijotų jų pakeisti. Ne išimtis esą ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Vidaus reikalų ministrui yra duotos užduotys. Jis jas turi padaryti. Labai tikiuosi, tikrai turiu vilčių ir bent jau šiandien labai pozityviai pasišnekėjome, kad jis tas užduotis padarys. Jeigu nepadarys, tada, be abejo, kalbėsime“, – sakė I. Ruginienė.
„Aš jau ne vieną kartą demonstravau, kad galiu pakeisti Vyriausybės sudėtį, jeigu žmogus atitinkamai nedirba“, – akcentavo ji.
Keičia koalicijos partnerius
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
(be temos)