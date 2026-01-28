Atsakė, ar koalicija šiuo metu yra tvirta

Apie tai plačiau pasakojo Seimo narys Algirdas Sysas.
– Kas buvo aptarta koalicinėje taryboje?
– Pirmiausia – Kapčiamiesčio poligonas. Buvo išklausyti visi koalicijos partneriai, tad nebuvo didelių nesutarimų. Su žmonėmis vyksta konsultacijos, tad Krašto apsaugos ministerija šiuo metu daug dirba. Matyt, pamatė pirmas komunikacijos klaidas. Reikėjo iš karto su kiekvienu asmeniškai kalbėti, o tada daryti bendrus susirinkimus. Buvome informuoti, jog vyko daugiau nei 180 individualių konsultacijų. Manau, kol įstatymas bus priimtas Seime, viskas su gyventojais jau bus suderinta.
– Ką premjerė Inga Ruginienė turėjo omenyje, kai teigė, jog galutinio sprendimo dėl poligono nėra?
– Kol viskas nėra įstatymu patvirtinta, iki tol tik vyksta diskusijos. Tik priėmus įstatymą, mes pasakysime, kad jau yra poligonas.
– Ar sulaukėte gyventojų prašymų, skambučių dėl Kapčiamiesčio poligono?
– Laiškų, kuriuos žmonės siunčia 141 Seimo nariui, yra. Taip pat buvo ir bendruomenės laiškas. Tačiau asmeniškai nėra kreipiamasi. Žmonėms iš tikrųjų kilo daug klausimų. Tačiau ne poligono šaudymo zonoje žmonės ir toliau galės turėti poilsiavietes bei sodybas. Be abejo, ir gyventi.
– Ar koalicinėje taryboje buvo aptartas klausimas dėl „valstiečių“ deleguoto žemės ūkio viceministro ir ministro patarėjo atleidimo iš pareigų?
– Taip, šia tema kalbėjo. Tiek „valstiečiai“, tiek „Nemuno aušros“ atstovai pasakė, kad dar tęs konsultacijas.
– Jūs, kaip didieji koalicijos broliai, išspręsite šį konfliktą?
– Norėtumėme jį išspręsti. Šiame procese dalyvauja ir premjerė. Manau, kad konfliktas bus išspręstas.
– Kiek koalicija šiuo metu yra tvirta?
– Svarbiausia – pavasario darbų sesija, t. y. kokius darbus mes pasitvirtinsime. Kai kuriuos praeitų metų darbus mes padarėme. Turime jau ruošti 2027 metų biudžetą. Tiesa, visi prognozuoja, kad tai bus sunkus biudžetas.
