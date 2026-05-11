Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje

Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kyjivui, spaudimo Maskvai didinimas. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėtį Artimuosiuose Rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormuzo sąsiauryje bei ES-Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą.
Pasak URM, ES žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste.
Skelbiama, jog susitikime taip pat dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand, Vakarų Balkanų šalių užsienio reikalų ministrai.
URT paraštėse K. Budrys dvišaliu formatu taip pat susitiks su A. Sybiha. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kuria Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 mln. eurų paramos iniciatyvoms, susijusioms su vaikų grąžinimu, psichologine ir medicinine reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu.
Naujausi komentarai