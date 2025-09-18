 Budrys dėl Žemaitaičio pasisakymų yra sulaukęs klausimų iš užsienio partnerių

Budrys dėl Žemaitaičio pasisakymų yra sulaukęs klausimų iš užsienio partnerių

„Lietuvai tai yra papildoma našta“
2025-09-18 09:31
Martyna Pikelytė (ELTA)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad iš partnerių yra sulaukęs klausimų dėl JAV žmogaus teisių ataskaitoje atsidūrusio koalicinės „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Visgi, pasak jo, Lietuvos poziciją atspindi ne atskirų politikų tezės, o Vyriausybės ir prezidento Gitano Nausėdos laikysena antisemitizmo ir užsienio politikos klausimais. 

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Lietuvai yra papildoma našta paneigti nuogąstavimus dėl mūsų nuostatų kovojant su antisemitizmu, ksenofobija, visos formos neapykanta. Tikiu, kad Vyriausybė artimiausiu metu pabaigs rengti atitinkamą programą“, – Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje kalbėjo K. Budrys.

„Dėl atskirų politikų komentarų, kurie yra valdančiojoje daugumoje, žinoma, kad tai yra papildomas veiksnys kelti tą klausimą. Aš jų esu sulaukęs. Mano atsakymas yra, kad parlamente įvairių diskusijų būna, tačiau žiūrėkite, ką daro Vyriausybė, prezidentas ir čia jokių abejonių nėra“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.

R. Žemaitaitis šiais metais sulaukė išskirtinio dėmesio JAV valstybės departamento kasmetinėje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje. Pastarojoje teigiama, kad teigiama, kad jis „skelbė antisemitinį turinį“, žemino žydų kaip žmonių grupės orumą ir „kurstė neapykantą tautybės pagrindu“.

Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. 

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
Remigijus Žemaitaitis
antisemitizmas

