Dalis LSDP valdybos nemato poreikio keisti koalicijos sudėties: krizės nėra

„Aš likčiau prie Juozo Oleko pasisakymo ir palaikyčiau jo išsakytą mintį, kad liktume dabartinėje koalicijos sudėtyje“, – Eltai teigė LSDP vicepirmininkė Indrė Kižienė.
„Esu ir Ukmergės skyriaus pirmininkė, turėjau praeitą trečiadienį tarybos posėdį, kuriame yra 17 žmonių. Lygiai taip pat vieningai buvo pritarta, jeigu reikėtų balsuoti – (palaikytume – ELTA) šią koalicijos sudėtį, kokia yra dabar“, – akcentavo ji.
Nors, pasak politikės, kol kas sunku prognozuoti, kokį sprendimą socialdemokratai priims šeštadienį, I. Kižienė mano, jog didesnė dalis partijos narių palaikys siūlymą tęsti darbus dabartine koalicijos sudėtimi.
„Kokios šeštadienį nuotaikos bus ir kitų skyrių pirmininkai, kokią žinutę perduos iš savo skyrių – galima tik nuspėti. Bendraujant neoficialiai, yra įvairių pasisakymų. Tačiau, mano galva, didesnė dalis yra tokia, kad palaikyti dabartinę koalicijos sudėtį“, – svarstė socialdemokratė.
„Tai (koalicijos keitimas – ELTA) reikštų (...) ir Vyriausybės pasikeitimus, ir koalicijos sutarties, programos perrašymą. Nemanau, kad ir visuomenei tai į naudą. Tokie pasvarstymai eina prie to, kad likti šioje koalicinėje sudėtyje, kokia yra dabar“, – pridūrė ji.
O. Leiputė: nė viena pusė nėra sulaužiusi koalicinio susitarimo
Tuo metu LSDP vicepirmininkė Orinta Leiputė tikino, kad dar pernai pasirašytos koalicinės sutarties nėra sulaužiusi nė viena pusė. Todėl, pastaroji antrino I. Kižienei, jog šiuo metu poreikio keisti valdančiosios daugumos sutarties nėra.
„Esame pasirašę susitarimą, nėra nė viena pusė jo sulaužiusi, pažeidusi – nematyčiau rimtų priežasčių keisti. Jeigu bus išsakyti argumentai, pagrindžiantys reikalingus sprendimus – tada pakeisime sprendimą“, – Eltai teigė O. Leiputė.
„Vienas ar kitas įvykis, nuskambantis viešojoje erdvėje, išprovokuoja tam tikrus pasvarstymus (...). Tačiau kažkokios krizės dabar nejausčiau, o sprendimus mes ir šiandien visus priimame“, – pabrėžė ji.
Vienas ar kitas įvykis, nuskambantis viešojoje erdvėje, išprovokuoja tam tikrus pasvarstymus (...). Tačiau kažkokios krizės dabar nejausčiau, o sprendimus mes ir šiandien visus priimame.
Pasak socialdemokratų frakcijos Seime seniūnės, partijos narių nuomonės šiuo klausimu nėra vieningos.
„Tos nuotaikos yra labai įvairios. Vilniečiai mano vienaip, regionuose žmonės mato kitaip. Kas, kokiame burbule yra. Be abejo, jaučiame didžiulį puolimą, priekaištus, kritiką, emocijas dėl koalicijos darbo. Šie dalykai, bet kokiu atveju, daro įtaką“, – sakė O. Leiputė.
„Mums svarbus Vyriausybės programos vykdymas ir pažadų, įsipareigojimų prieš rinkėjus vykdymas. Kol galime juos realizuoti... O geros valdžios niekada nebūna, ji visuomet būna bloga“, – svarstė ji.
R. Duchnevičius: priklausys nuo partijos lyderio požiūrio
Savo ruožtu pirmasis LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sako, kad partijos sprendimui dėl tolesnio koalicijos darbo didelę įtaką gali padaryti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasirinkta kryptis.
„Dabartiniu laikotarpiu nauja politinė vadovybė turi įsipareigojimą įvertinti bendrai visą darbą koaliciniame formate, vertinant esančias aplinkybes. Bei aiškiai atsakyti žmonėms, kuris kelias bus pasirinktas“, – Eltai teigė R. Duchnevičius.
„Pirmininkas, manau, prisiims lyderystę ir atitinkamai tars žodį. (...) Manau, kad būtent nuo partijos lyderio požiūrio, pristatytų veiksmų, strategijų priklausys labai smarkiai, kas ir kuria linkme judės“, – akcentavo jis.
Tiesa, ne kartą „Nemuno aušrą“ kritikavęs politikas tikina – jo požiūris į dabartinius koalicijos partnerius kol kas lieka skeptiškas. Tačiau, pasak R. Duchnevičiaus, svarstant šį klausimą svarbu pasverti ir racionaliai apgalvoti, kokiu formatu bus lengviau įgyvendinti LSDP ir Vyriausybės programą.
„Kai kurie kolegos turi uždavinį susiskaičiuoti, kokį gali bendrai turėti palaikymą Seime. (...) Aš savo poziciją nuo pradžių turiu vieną, jūs ją puikiai žinote. Tačiau yra dalykai, kur racionaliai mąstant, vis vien skaičiuojama, kaip tas formatas koalicinis gali egzistuoti, nes kitaip nefunkcionuos, nedirbs ir neįgyvendins savo programos partija. Realistiškai vertinu“, – dėstė jis.
Pirmininkas žada pateikti tris scenarijus
Tiesa, pats partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Jis teigė šeštadienį vyksiančioje partijos taryboje pateiksiantis tris galimus scenarijus.
„Nenoriu užbėgti įvykiams už akių, kažkaip įrėminti partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad pasiūlymai yra. Aiški mano parengta kryptis yra, bet sulaukime partinės diskusijos ir tada šeštadienį pamatysime“, – žurnalistams Seime antradienį teigė LSDP pirmininkas.
„Pateiksiu tris galimus scenarijus“, – sakė jis.
Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas R. Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ tolesnį jų buvimą koalicijoje gali pasukti jiems nepalankia kryptimi.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
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