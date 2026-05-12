Dėl aplinkos ministro namo įsigijimo aplinkybių – STT reakcija

Kaip BNS pranešė STT atstovė Renata Keblienė, tyrimas pradėtas susipažinus su visuomenininko Karolio Žukausko „Facebook“ paskyroje pateikta informacija.
Taip pat STT nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto priskirtini Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kompetencijai, atliekant aplinkybių patikslinimą, bus sprendžiama dėl kreipimųsi tikslingumo į šias institucijas.
„Jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo priėmimo Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – nurodė STT atstovė.
K. Žukauskas skelbė, kad R. Puchovičiaus įmonė aplinkos ministrui namą, kuriame ministras prisipažįsta dabar gyvenantis, pardavė tris kartus pigiau nei oficialiai skelbiamos kainos.
Pasak jo, aplinkos ministras taip pat naudojasi valstybine žeme – kaip savo „Facebook“ paskyroje skelbia K. Žukauskas, prie turimų 5 arų K. Žuromskas prisijungė valstybinės žemės prie miško.
Specialiai sušauktame neeiliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje praėjusį praėjusį penktadienį K. Žuromskas kėlė klausimą, ar jis turi atsakinėti į parlamentarų klausimus apie savo asmeninį gyvenimą ir turtą, tačiau neigė būstą prieš maždaug trejus metus įsigijęs per pigiai.
„Ne, tai nėra tiesa. Būstą įsigijau rinkos sąlygomis su banko finansavimu dar prieš pradėdamas politinę veiklą. Toliau moku paskolos įmokas bankui“, – teigė jis, pripažinęs, kad namas yra apie 92 kvadratinių metrų dydžio.
„Šiuo metu negaliu patikslinti, bet tai buvo, man atrodo, kažkur prieš grubiai trejus metus tas pirkimas įvykęs“, – teigė jis.
Ministras tvirtino, kad R. Puchovičiui „finansinių įsipareigojimų“ neturi.
Komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė teigė iš viešos informacijos matanti, kad toje vietoje namo kvadratinio metro kaina tuo metu, kai pirko ministras, buvo 2924 eurai.
Ji suskaičiavo, kad K. Žuromsko namas turėjo kainuoti apie 269 tūkst. eurų.
„Iš jūsų deklaracijų matau, kad jūsų namo vertė 63 tūkst. eurų. Dauginam iš dviejų, nes ir žmonos – tiek pat, tai susidaro 126 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad pusė sumos. O vertė registruojama tokia, kokią jūs notarinėje sutartyje pasirašėt. Ar jūs galite išduoti paslaptį, kokiu būdu nusipirkti būstą Vilniuje už pusę kainos?“ – posėdyje klausė parlamentarė.
K. Žuromsko teigimu, sandorio vertė buvo 107 tūkst. 200 eurų.
Ministras atsakė, kad deklaruoti reikia vadinamąją mokestinę vertę, nustatytą Registrų centro, ir pasak K. Žuromsko, ji „dažniausiu atveju yra žymiai mažesnė“.
„120 tūkst. eurų buvo, man atrodo, iki praeitų metų. Dabar Registrų centras perskaičiavo duomenis ir dabar mano deklaracija kartu su žmona to turto mokestinė vertė bus 180 tūkst. eurų, nors vertė yra žymiai didesnė pagal faktą. Tiesiog taip Registrų centre ir mokesčiai yra formuojami“, – aiškino jis.
K. Žuromskas tvirtino, kad įsigytas būstas buvo nebaigtos statybos, įsirenginėjo pats.
„Negalime lyginti nebaigtos statybos būsto su ta kaina, kurią matėte tada ar yra skelbime“, – kalbėjo ministras.
Paklaustas, ar įsigytas būstas buvo su daline apdaila, jis tai neigė.
„Ne, tai net nėra dalinė apdaila. Nebaigta statyba, reiškia, labai grubiai, paprastai, tai vadinamoji dėžutė, kur tiesiog buvo pradėti vedžioti šildymo kanalai. Tai nei grindų nebuvo, nieko nebuvo, buvo tik išvedžiota elektra ir viskas“, – aiškino ministras.
Tuo metu K. Žukausko skelbiamose nuotraukose matyti, kad dabartinis būsto interjeras iš esmės toks pats, koks buvo 2023-ųjų vasaros pabaigoje darytos „Pašilės namų“ projekto nuotraukoje.
Iki paskyrimo aplinkos viceministru 19-oje Vyriausybėje Povilo Poderskio komandoje K. Žuromskas buvo susijęs su vieno partijos lyderių Roberto Puchovičiaus statybos verslu.
Aplinkos apsaugos komitete ministras yra patikslinęs sąsajas su R. Puchovičiaus verslu.
„Vienu atveju vystant bendrą projektą buvau direktorius vienoje iš įmonių ir taip pat buvau bendrasavininkas, akcininkas. Pas Puchovičių įmonėse niekada nedirbau, aš konsultavau jo įmones, jis buvo vienas iš mano tuometinių klientų“, – aiškino K. Žuromskas.
