Dėl balionų krizės – siūlymai įkurti politikų ir pareigūnų darbo grupę, tyrimo komisiją

Šiuos siūlymus premjerė Inga Ruginienė išgirdo ketvirtadienį per uždarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį, kurį inicijavo aptarti situaciją, susidariusią dėl kontrabandinių balionų.
„Pasiūlėme sukurti platformą prie premjerės, kuri veiktų reguliariai, įtraukiant ir atsakingas institucijas, ir opozicijos atstovus. Tai galėtų būti platforma, kur bendromis jėgomis svarstytume, ką galime toliau daryti šitoje krizės akivaizdoje, kokie suvaldymo planai, idėjos, idėjų tikrinimas“, – po NSGK posėdžio žurnalistams sakė komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Anot jo, Vyriausybės vadovė pritarė šiai idėjai.
„Reikia pripažinti, kad krizė yra tokia, kuri tiesiog gali formuoti mūsų naują realybę“, – teigė L. Kasčiūnas.
NSGK narys „valstietis“ Dainius Gaižauskas apgailestavo, jog per uždarą posėdį neišgirdo naujos informacijos.
„Tikėjausi labai rimto posėdžio, bent pulsą nusiimti, ką jos (tarnybos – BNS) turi, ką daro. Išgirdome kiekvieno trumpą pasisakymą, kad turime grėsmių ir kad premjerė nori, jog mes jas užkardytume ir dirbtume kartu. Viskas“, – sakė parlamentaras.
D. Gaižauskas teigė pateikęs siūlymą Seimui imtis lyderystės ir atlikti išsamų parlamentinį tyrimą, apimant visas prieš Lietuvą vykdomas hibridines veiklas.
Anot jo, Seimas turėtų priimti nutarimą, kad prieš Lietuvą vykdoma hibridinė veikla, apie tai informuoti NATO ir sudaryti specialiąją tyrimo komisiją.
„Valstiečio“ teigimu, reikėtų ištirti, ką kiekviena Lietuvos institucija yra nuveikusi kovodama su hibridinėmis veiklomis, kokios priemonės naudojamos kovoti su jomis ir jas užkardyti, ši komisija taip pat turėtų pateikti siūlymus, kokių veiksmų reikėtų imtis.
„Esmė tokia: trejus metus prieš Lietuvą vykdomos hibridinės operacijos: padegimai, užtaisai, užpuolimai, persekiojimai, simbolių niekinimas, kontrabandiniai balionai, grėsmė civilinei aviacijai, visi kiti dalykai. (...) Valdantieji turėtų imtis lyderystės“, – kalbėjo D. Gaižauskas.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota.
Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio, tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.
