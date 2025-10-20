Dovilei Šakalienei – smūgis

„Turėjome darbinius pokalbius, ką tik išsiskyrėme su ministre, labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome, kalbant ir apie biudžetą, ne paslaptis, kad tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Dėl to perdaviau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti lyderiaujančias pozicijas užimančioms Ekonomikos ir inovacijų Finansų ministerijoms. Nuo šiol šios ministerijos kuruos šitą failą“, – teigė premjerė.
Jos teigimu, greitu metu turėtų pasirodyti tai numatantis potvarkis.
Pasitikėjimas ministre sušlubavęs, turės atsakyti apie sąsajas, įtampas
I. Ruginienė sakė vertinanti atvirumą ir iš kiekvieno ministro reikalausianti „atvirumo ir atsakingo požiūrio“.
„Labai norėčiau, kad visus iškilusius klausimus spręstume kartu, komandoje, bet ne per viešąją erdvę. Labai gaila, kad dėję labai dideles pastangas stiprinti gynybą, gavome tokį informacinį karą tarpusavyje“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Pasak I. Ruginienės, ji su D. Šakaliene pirmadienį „daug ką aptarė“, o jos pasitikėjimas ministre – sušlubavęs.
„Man kyla nemažai klausimų, man reikės daugiau laiko, kad į tuos klausimus būtų atsakyta. Ne tik apie organizuojamą renginį, kur buvo pristatyta tikrovės neatitinkanti informacija, bet ir apie kitus dalykus“, – sakė premjerė.
Labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome.
„Pasitikėjimas tikrai sušlubavęs, bet dar palaukime atsakymų“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė sakė, kad jai kyla klausimų dėl ministrės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pirkimuose.
„Tam tikrų atsakymų tikrai laukiu, ir ministrei buvo užduoti klausimai, į kuriuos ji turės atsakyti per tam tikrą laiką, manau, tada ateis ir mano išvados“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
„Ne mėnesį, ne du, tikiuosi, kad dar šią savaitę gausiu atsakymus“, – sakė ji.
Anot I. Ruginienės, klausimai D. Šakalienei susiję ir su komunikacija dėl biudžeto, ir dėl darbo organizavimo KAM.
„Sprendimus, ir sudėtingiausius, galiu atlikti ir tą ne vieną kartą demonstravau. Reikalausiu iš kiekvieno ministro atsakingo požiūrio į savo darbą“, – kalbėjo premjerė.
Ji sakė žinanti apie tam tikras įtampas ministerijoje ir tai yra „dar vienas failas“, apie kurį D. Šakalienė turės pateikti atsakymus.
Po susitikimo – diskusijos dėl gynybos biudžeto
Kaip rašė BNS, premjerės ir socialdemokratų pirmininko pasipiktinimą Krašto apsaugos ministerija (KAM) praėjusią savaitę sukėlė ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.
Tuo metu kitų metų valstybės biudžete gynybai siūloma skirti 5,38 proc. BVP. Ministrė teigia, jog tokio biudžeto pakanka esminiams įsipareigojimams įgyvendinti, nors ir buvo prašyta kiek daugiau lėšų.
LSDP lyderis šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė I. Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu. Ji pareiškė neleisianti politikuoti tokioje svarbioje srityje kaip gynyba ir ragino politikus „baigti galvoti tik apie save“.
Pati D. Šakalienė teigė apie tokį ministerijoje vykusį susitikimą sužinojusi iš M. Sinkevičiaus.
Tiek M. Sinkevičius, tiek premjerė teigia netikintys, kad ministrė nežinojo apie šį susitikimą.
„Ministrė laikosi savo pozicijos, manau, kad tai yra jos gynybinė pozicija“, – sakė I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė teigė, kad dėl gynybos poreikių bus organizuojami nuolatiniai tarpinstituciniai susitikimai.
„Turi būti tarpinstitucinis susikalbėjimas, to reikalausiu ir prašysiu, kad ne atskirai dirbtų Vyriausybė, kiekviena ministerija pati sau, bet būtų komandinis darbas“ – kalbėjo premjerė.
(be temos)