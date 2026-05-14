 FNTT atlieka kratą Žemaitaičio namuose

FNTT atlieka kratą Žemaitaičio namuose

Operacijai pasitelkti ir policijos pareigūnai
2026-05-14 10:18
Gytis Pankūnas (ELTA)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atlieka kartą „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, Vilniuje.

Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos Žemaitaičio namuose atliktos kratos

„Taip, atliekami procesiniai veiksmai“, – Eltai patvirtino FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.

Prie parlamentaro namų pastebėti ir policijos pareigūnai.

Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis patvirtino, jog ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atliekanti FNTT pagalbai pasitelkė policininkus.

„Galiu patvirtinti, kad FNTT operacijai pasitelkti ir policijos pareigūnai“, – sakė R. Matonis.

ELTA primena, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.

Kaip teigiama FNTT pranešime, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.

Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.

31
Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT
Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Balkūno / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Vingilio / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Vingilio / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

V. Vingilio / BNS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

Žemaitaičio kabinete Seime, „Nemuno aušros“ būstinėje lankėsi FNTT

ELTOS nuotr.

VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.

Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.

Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.

Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.

Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis. 

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
krata
policija
namai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų