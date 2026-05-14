FNTT atlieka kratą Žemaitaičio namuose

„Taip, atliekami procesiniai veiksmai“, – Eltai patvirtino FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Prie parlamentaro namų pastebėti ir policijos pareigūnai.
Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis patvirtino, jog ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo atliekanti FNTT pagalbai pasitelkė policininkus.
„Galiu patvirtinti, kad FNTT operacijai pasitelkti ir policijos pareigūnai“, – sakė R. Matonis.
ELTA primena, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, FNTT ketvirtadienį atliko kratas parlamentarų „aušriečių“ R. Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės darbo vietose ir partijos „Nemuno aušra“ būstinėje.
Kaip teigiama FNTT pranešime, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT pareigūnai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti.
VRK dėl automobilių nuomos nustatė pažeidimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų.
Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.
Šį VRK sprendimą R. Žemaitaitis, D. Petkevičienė ir partija „Nemuno aušra“ apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jie siekia, kad komisijos sprendimas būtų panaikintas. Teismas trečiadienį išnagrinėjo bylą ir sprendimą joje ketina skelbti birželio 10 d.
Vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
