Gabrieliaus Landsbergio karjeroje – nauji vėjai

Nurodoma, jog jis, kartu su buvusiu NATO Vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu Kristoferiu Kavoliu, kuruos Europos gynybos ateitimi besirūpinančią grupę.
Nevyriausybinė organizacija „Atlantic Council“, palaikanti ryšius su abiem didžiosiomis JAV politinėmis partijomis, ypatingai daug dėmesio skiria saugumo ir gynybos problemoms, taip pat politikai, ekonomikai, energetikai, technologijoms, prisideda formuojant politinius sprendimus ir strategijas.
ELTA primena, kad G. Landsbergis I. Šimonytės Vyriausybėje ėjo diplomatijos vadovo pareigas, vadovavo Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Tiesa, 2024 m. Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams, G. Landsbergis pasitraukė iš partijos pirmininko pareigų ir Lietuvos politikos.
