Gabrieliaus Landsbergio karjeroje – pokyčiai: dirbs prestižiniame universitete

Dirbdamas CISAC, G. Landsbergis aktyviai dalyvaus universiteto Freeman Spogli tarptautinių studijų instituto (FSI), Europos centro (TEC) bei Demokratijos, vystymosi ir teisės viršenybės centro veikloje (CDDRL).
„Mums didelė garbė pasveikinti Gabrielių FSI kaip Bernard ir Susan Liautaud vizituojantį mokslininką“, – sakė FSI direktorius prof. Michaelas McFaulas.
„Europai ir pasauliui susiduriant su kintančia geopolitine situacija, mūsų mokslininkams, studentams ir platesnei bendruomenei bus neįkainojama turėti tokį principingą ir patyrusį Europos lyderį mūsų universitete“, – pridūrė jis.
„CISAC fakulteto nariai, mokslininkai ir studentai džiaugiasi, kad Gabrielius Landsbergis prisijungs prie mūsų bendruomenės ateinančiais akademiniais metais. Lietuva buvo lyderė kuriant vienybę NATO po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Užsienio reikalų ministru dirbęs G. Landsbergis tą tvirtą lyderystę sustiprino“, – pažymėjo vienas CISAC vadovų prof. Scottas Saganas.
„Visi nekantraujame pasiklausyti jo minčių apie tai, kas pavyko ir kas nepavyko NATO politikoje pastaraisiais metais, ir jo idėjų, kaip kurti saugesnę ateitį Europai“, – pridūrė profesorius.
Bernardo ir Susan Liautaud stipendija į Stanfordo universitetą pritraukia buvusius valstybių vadovus, aukšto rango politikus ir kitus žymius ekspertus, siekiant skatinti konstruktyvų dialogą apie iššūkius, su kuriais susiduria pasaulio lyderiai, ieškodami politinių sprendimų pasaulinės svarbos klausimais, rašoma universiteto interneto svetainėje.
Anksčiau ši stipendija buvo skirta buvusiam Mongolijos prezidentui ir ministrui pirmininkui Cachijai Elbegdordžui, buvusiam Estijos prezidentui Toomui Hendrikui Ilvesui, buvusiam JAV nacionalinio saugumo patarėjui, JAV kariuomenės (atsargos) generolui leitenantui H.R. McMasteriui, buvusiam Ukrainos ministrui pirmininkui Oleksijui Hončarukui, buvusiai prezidento Joe Bideno patarėjai vidaus politikos klausimais ir JAV ambasadorei Susan bei buvusiai Slovakijos prezidentei Zuzanai Čaputovai.
