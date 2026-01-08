Iš Vytauto Landsbergio – jautrus laiškas anūkui Gabrieliui

„Sveikinu pianistą ir vokalistą Gabrielių L. Senelis L.“ – prie nuotraukos, kurioje matyti prie pianino sėdintis profesorius, o ant jo kelių – mažasis Gabrielius, rašė V. Landsbergis.
Šalia nuotraukos paviešintas ir profesoriaus ranka užrašytas šis sakinys.
Sveikinimas sulaukė daugiau nei 2,5 tūkst. patiktukų.
Tiek 44-ąjį gimtadienį šventusiam G. Landsbergiui, tiek jo seneliui daugiausia skriejo gražūs žodžiai.
„Labai gražu ir gera, kad savo šeimos narį mokote muzikos meno. Labai gerai“, – rašė internautas Edmundas.
„Vokalisto balsas girdimas ir įdėmiai klausomas visame pasaulyje, ne tik su tuo ir sveikiname!“ – sveikino ir kitas tautietis.
„Va, kaip galiu su savo seneliu! Užtrauksiu garsiai dainą! Tegu jos garsas po Lietuvėlę eina! Sveikinimai!!!“ – komentavo Zina.
„Sveikatos, ramybės, kantrybės, išminties, supratimo gimtadienio proga“ – siuntė linkėjimus Alfreda.
„Ąžuolinių abiem!“, – linkėjo Vėjas.