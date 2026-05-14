 Gintautas Paluckas atvyko į STT

2026-05-14 14:15
Saulius Jakučionis (BNS)

Po teisinės neliečiamybės panaikinimo ekspremjeras, Seimo narys Gintautas Paluckas ketvirtadienį atvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).

Gintautas Paluckas atvyko į STT / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

„Galiu patvirtinti, kad jis yra atvykęs į Specialiųjų tyrimų tarnybą“, – BNS sakė įstaigos atstovė spaudai Renata Keblienė.

Imunitetas G. Paluckui buvo panaikintas prokuratūros prašymu, kad jam galėtų būti pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo.

Bylos duomenimis, G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010–2024 metais galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto – nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių.

Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą.

Teisėsaugai pernai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl G. Palucko praeities ir verslo, jis pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų.

