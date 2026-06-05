Gitanas Nausėda sulaukė Donaldo Trumpo laiško: tai reiškia labai daug

Kaip penktadienį pranešė Prezidentūra, laiške D. Trumpas tikina, jog pasiūlymas skirti karių „jam reiškia labai daug“.
Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, gegužę Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių, jie dalyvautų išminavimo darbuose.
Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime.
Kaip yra sakęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Lietuvos kariai ir specialistai galėtų prisidėti ir prie Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos vadovaujamos daugianacionalinės misijos dėl laivybos laisvės Hormuzo sąsiauryje atkūrimo, ir prie JAV vadovaujamos tarptautinės operacijos, skirtos laivybos laisvei ir koordinavimui Hormuzo sąsiauryje užtikrinti.
Laiške taip pat teigiama, jog Lietuva visada buvo patikima JAV draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę Amerikos kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp mūsų dviejų valstybių, kuris išliko daugiau nei šimtmetį.
Šis laiškas Prezidentūrą pasiekė šią savaitę, pasibaigus JAV karių Lietuvoje rotacijai.
R. Kaunas antradienį sakė turintis Jungtinių Valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks – neaišku.
(be temos)
(be temos)
(be temos)