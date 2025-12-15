Grunskienė: mano kadencijos metu nepradėta daugiau tarnybinių patikrinimų, nei buvo anksčiau

„Dėl tarnybinių patikrinimų, aš jau minėjau, kad jų nėra daugiau, nei buvo mano pirmtako pradėta, net dvidešimčia ir mažiau. Bet visada reikalavau ir reikalauju kokybės ir kad nebūtų vilkinami ikiteisminiai tyrimai. Apie kokį teisingumą mes galime kalbėti, jeigu ikiteisminis tyrimas vyksta 6-8, (o kartais – BNS) 10 metų“, – susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija pirmadienį Seime sakė N. Grunskienė.
BNS skelbė, kad lapkričio pabaigoje 135 pareigūnus vienijanti profsąjunga išsiųstame kreipimesi skundėsi nepagrįstais papeikimais, taip pat patikrinimais, kurie galimai kelia grėsmę Konstitucijoje įtvirtintam prokuroro nepriklausomumo principui.
Profsąjungos teigimu, per ketverių metų laikotarpį (2021–2024 metus), pareigas einant N. Grunskienei, dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų padariusiais tarnybinius nusižengimus pripažinti 78 prokurorai. Tuo metu pati Generalinė prokuratūra skaičiuoja, jog per N. Grunskienės kadenciją pradėta 120 tarnybinių patikrinimų dėl 131 prokuroro.
Tuo metu N. Grunskienė sako, kad iki lapkričio mėnesio jokių pastabų dėl tarnybinių patikrinimų nei iš profsąjungos, nei iš kitų asmenų nėra gavusi.
„Aš tai sieju su kadencijos pabaiga, galbūt žmonės kažkaip nepatenkinti. Viską dariau dėl žmonių, tikrai, kad tyrimai vyktų kiek galima sparčiau“, – aiškino ji.
N. Grunskienės teigimu, kiekvienu atveju tarnybiniai tyrimai pradedami apygardų vyriausiųjų prokurorų, departamentų prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų iniciatyva arba kai gaunamas pareiškimas, kuriame konkrečiai prašoma pradėti tarnybinį patikrinimą.
„Tą procesą vykdo keletas žmonių, keletas prokurorų, tai nėra mano vienos vienasmeniškai priimtas (sprendimas – BNS)“, – pirmadienį tikino ji.
Profsąjungos pirmininkas, Vilniaus apygardos prokuroras Julius Rėksnys anksčiau yra sakęs, jog minėtu skundu siekiama, kad keistųsi Prokuratūros įstatymas ir prokurorus reguliuotų institucija, panaši į Teisėjų garbės teismą, o ne prokuratūros vadovybė.
Gruodžio pradžioje N. Grunskienę skirti generaline prokurore antrai kadencijai pateikė prezidentas Gitanas Nausėda.
Ji Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
