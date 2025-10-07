Dėl Kultūros ministerijoje galimai paimtų duomenų – policijos įsikišimas

„Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Policijos departamentą su nurodymu atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą“, – antradienį pranešė prokuratūra.
Pasak jos, toks pavedimas duotas atsižvelgus į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją, kad praėjusią savaitę nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių, kitų skaitmeninių laikmenų.
„Apie patikslinimo rezultatus ir susijusius sprendimus visuomenė bus informuota“, – pažymėjo prokuratūra.
Kaip rašė BNS, dėl galimai neteisėto informacijos paėmimo į teisėsaugą kreipėsi trys Seimo opozicinės partijos.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų seniūnai Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento prašė išsiaiškinti, ar „nebuvo pažeisti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, prarasta arba neteisėtai įgyta tokia informacija“.
Taip pat prašoma įvertinti galimybę pradėti ikiteisminį tyrimą.
Pareiškėjai mano, kad neteisėtai gautais duomenimis gali būti manipuliuojama ir grasinama prieš „Nemuno aušrą“ protestuojantiems kultūrininkams, kilti rizika jautriai informacijai pasiekti nedraugiškas šalis.
Šiuos kaltinimus naujienų portalui „Delfi“ I. Adomavičius atmetė. Su teiginiais dėl galimo neteisėto informacijos paėmimo nesutiko ir „Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius, tvirtinęs, kad I. Adomavičius kaip ministras informaciją galėjo gauti teisėtai.
Politikai į teisėsaugą kreipėsi po to, kai visuomenininkas Andrius Tapinas remdamasis šaltiniu ministerijoje pranešė, kad su I. Adomavičiumi po Kultūros ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.
BNS skelbė, kad kultūros ministru paskirtas „aušrietis“ I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti ministru išprovokavo didelius kultūros bendruomenės protestus.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
