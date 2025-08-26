Į neeilinį Seimo posėdį atvykęs Gintautas Paluckas: jokių komentarų apie nieką

„Jokių komentarų apie nieką“, – sakė jis, žurnalistų paprašytas atsakyti į klausimus.
Seime G. Paluckas pasirodė pirmą kartą po to, kai atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų.
„Nieko aš nekomentuosiu. Kaip ir sakiau, aš jokių komentarų neturiu, mano namuose jokių kratų, jokių procesinių veiksmų nėra atlikta ir, tikiuosi, nebus atlikta“, – žurnalistams Seime sakė G. Paluckas.
Kaip skelbta, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo bendrovei „Garnis“ iš nacionalinio plėtros banko ILTE įgyjant lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą, kuri galimai buvo panaudojama įmonės „Emus“ veikloje. Abi šios įmonės iš dalies priklauso G. Paluckui – jis yra dalinis akcininkas. Taip pat tiriamas galimas kreditinis sukčiavimas ir dokumentų klastojimas G. Palucko brolio sutuoktinės bendrovėje „Dankora“ – įtariama, kad galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europinės paramos lėšų.
Vykdant ikiteisminį tyrimą, teisėsauga atliko dešimtis procesinių veiksmų – kratų „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, direktoriaus ir akcininkų gyvenamosiose patalpose ir pan. Kratos taip pat atliktos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
ELTA primena, kad per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.
Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.
Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
