Inga Ruginienė: kitokių kalbų nepriimsiu

„Programa turės būti įgyvendinama visų ministrų ir kitokių kalbų aš net nepriimsiu“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo prieš Seimui imantis ministrų kabineto programos tvirtinimo. Ji buvo pateikta rugsėjo 10 dieną Gitanui Nausėdai paskyrus 12 iš 14 ministrų. „Aušriečiams“ nerandant kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, įvyko portfelių mainai. Energetikos ministerija atiteko socdemams, Kultūros – „aušriečiams“. Tuomet šios dvi partijos pateikė naujus kandidatus į tris ministerijas – Energetikos, Aplinkos ir Kultūros. Naujuosius kandidatus šalies vadovas paskyrė trečiadienį.
Nors dalis paskirtųjų ministrų neprisidėjo prie Vyriausybės programos rašymo ir opozicinėse frakcijose kalba, kad nepritaria kai kuriems jos punktams, premjerė sako, kad trys koaliciją formuojančios frakcijos pritarė jai, tad ir ministrai turės jos laikytis.
„Tai reiškia, kad ministrai ateina dirbti, kad įgyvendintų programą“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak I. Ruginienės, jos vadovaujamos Vyriausybės programoje yra „keli esminiai horizontalūs tikslai“.
„Tai saugumas plačiąja prasme, kai kalbame apie gynybą ir saugumą šalies viduje, stiprų socialinį pagrindą kiekvienam gyventojui. Ir kitas horizontalus principas – tai šeimos politikos stiprinimas. Tai susiję su prastais demografiniais rodikliais, tai reiškia, kad mes turime skatinti šeimas“, – kalbėjo premjerė.
Programa turės būti įgyvendinama visų ministrų ir kitokių kalbų aš net nepriimsiu.
„Čia sueina daug smulkesnių dalykų, tai yra viešojo sektoriaus stiprinimas, paslaugų prieinamumas ir kitokia parama. Tai čia yra tokios kaip dramblio kojos, ant kurių bus dedami visi kiti dalykai“, – sakė ji.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigoja gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Jei Seimas ketvirtadienį pritars programai, prisieks visi naujosios Vyriausybės ministrai. Atlikus šias procedūras bus baigtas I. Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės formavimas.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą.
Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
Seimo opozicija: „Chaosas, suirutė, dugnas“
Seimui rengiantis tvirtinti dvidešimtosios Vyriausybės programą, opozicijos atstovai patį ministrų kabineto formavimo ir programos rengimo procesą vadino chaosu, balaganu, dugnu.
„Dėl visos šitos suirutės, dėl chaoso, dėl to neprofesionalumo... norėjosi, kad po pono Palucko Vyriausybės kracho ateitumėme su nauju pasitikėjimu, su nauju legitimumu, su nauja kartele, bet visas Vyriausybės formavimas parodė, kad esame tame pačiame dugne“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė didžiausios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Anot jo, Vyriausybės programa deklaratyvi, o dėl kai kurių jos nuostatų autorystės niekas neprisiima. Kaip tokio atvejo pavyzdį politikas nurodė punktą, jog valstybinių miškų valdymas turi būti atiduotas Žemės ūkio ministerijai.
L. Kasčiūnas teigė, kad konservatoriai paskaičiavo, kiek papildomų pajamų planuojama gauti įgyvendinus Vyriausybės programą ir kiek papildomai išleisti.
„Na, geriausiu atveju apie 100 milijonų (papildomų įplaukų – BNS). Tai yra 30 kartų mažesnė suma (nei ketinama išleisti – BNS)“, – sakė jis.
„Mes nežinome, kas šios Vyriausybės Buratinas“
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tvirtino, kad Vyriausybės programa neatitinka dabartinių iššūkių ir taip pat atkreipė dėmesį į labai daug papildomų išlaidų.
Anot jos, susitikimai su kandidatais į ministrus atskleidė keistą situaciją.
„Kandidatai į finansų ir užsienio reikalų ministrus esminiais finansų planavimo bei užsienio politikos klausimais dažnu atveju turi kitokią nuomonę nei paskirtoji premjerė, kandidatė į teisingumo ministres leido suprasti, kad Konstitucinio Teismo sprendimai ir premjerės išsakyta nuomonė jai nesvarbi, kandidatas į aplinkos ministrus ką tik patvirtino, kad Vyriausybės programą skaitė maždaug tris dienas ir esminių nuostatų net neketina vykdyti“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Kita vertus, liberalų pirmininkė prognozavo, jog dvidešimtajai Vyriausybei nepavyks sugriauti pasiekto valstybės progreso, tik pristabdys jos pažangą.
„Išties šiandien kalbėti apie programą, programines nuostatas turbūt net neverta. Dalykiškumo, profesionalumo, konstruktyvumo šiame procese, kurį šiandien ryte paskirtasis aplinkos ministras įvardijo kaip balaganą, nebuvo“, – ketvirtadienį kalbėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis.
Pasak jo, prie svarstomos programos prisidėjo retas paskirtasis ministras.
„Šiandien šita situacija primena liūdnai pagarsėjusį Kauno „Žalgirio“ istorijos laikotarpį, kada jo savininkas buvo toksai Vladimiras Romanovas, pravarde Buratinas. Jis duodavo lapelį vyriausiajam treneriui, nesvarbu, kas treneris buvo, kuris keitėsi greičiau negu devyni mėnesiai, bet jis žinodavo, kurią minutę, ką išleisti, ką padaryti“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Šiandien didžiausias, esminis klausimas, kad mes nežinome, kas šios Vyriausybės Buratinas, kas dalys lapelius su nurodymais.
„Šiandien didžiausias, esminis klausimas, kad mes nežinome, kas šios Vyriausybės Buratinas, kas dalys lapelius su nurodymais“, – pridūrė jis.
Pasak demokrato, žiūrint į ministrų kabineto sudėtį, matyti, jog „labai žemai nuleista kartelė dėl ministrų profesionalumo, skaidrumo“.
„Ateina laikas, kai bus gėda pasakyti, kad kažkada dirbau Vyriausybėje“, – tvirtino parlamentaras.
Seni ir nauji veidai
Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigoja gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės G. Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Opozicija registravo Seimo nutarimą, kuriuo siūloma nepritarti Vyriausybės programai.
Aplinkos ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – „valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas, Energetikos ministerijoje toliau dirbs Žygimantas Vaičiūnas, Finansų ministerijos vadovo pareigas eis Kristupas Vaitiekūnas, Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
Kultūros ministerijos valdymą perims „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius, Susisiekimo ministerijai vadovaus Juras Taminskas, sveikatos apsaugos ministre lieka Marija Jakubauskienė, darbą tęs ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Teisingumo ministerijai vadovaus Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos politikė Rita Tamašunienė, Lietuvos diplomatijos vadovu liks Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai toliau vadovaus Vladislavas Kondratovičius, o naujuoju Žemės ūkio ministru bus Andrius Palionis.
Naujausi komentarai