Parlamentas leido dirbti Ingos Ruginienės Vyriausybei: patvirtino jos programą

80 Seimo nariams balsavus už, 40 prieš ir dviem susilaikius, patvirtinta dvidešimtosios Vyriausybės programa.
Netrukus po to prisieks prezidento paskirtieji ministrai ir premjerė Inga Ruginienė. Po priesaikos jie pradės eiti pareigas.
„Su Vyriausybės programa aiškiai deklaruojame, kad norime stipresnio viešojo sektoriaus, norime girdėti bendruomenes, norime vystyti socialinį dialogą ir dialogo būdu spręsti problemas. Norime investuoti daugiau į gynybą, ką jau demonstravome ir demonstruosime toliau. Norime tvirto socialinio pagrindo kiekvienam gyventojui, norime, kad algos didėtų, mūsų senjorai jaustųsi oriai, o pažeidžiami žmonės galėtų gyventi daug geriau“, – ketvirtadienį kalbėjo I. Ruginienė.
Ji pabrėžė, kad jos vadovaujama Vyriausybė rodys pagarbą gyventojams, sprendimus priiminės tik dialogo būdu.
Tuo metu opozicija kritikavo ir ministrų kabineto formavimo procesą, ir pačią Vyriausybės programą.
Anot jų, viskas vyko chaotiškai, ministrais paskirti asmenys, neprisidėję prie programos rašymo, dokumente numatyta daug papildomų išlaidų ir mažai įplaukų, dalis paskirtųjų ministrų neslepia nepritariantys daliai programos nuostatų.
Opozicijai daug klausimų kelia ir dalies ministrų pasirinkimas, jų kompetencija bei profesionalumas.
„Suformuota ir nauja eksperimentinė profesinių reikalavimų ministrams skalė – kažkas tarp kebabų kepėjų, kurie neįtinka, ir makaronų pardavėjų, kurie jau atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Toje pačioje skalėje bandyta įgrūsti ir antilopes“, – sakė konservatorius Mindaugas Lingė.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda, kalbėdamas apie „Nemuno aušros“ kandidatus į ministrus, sakė, jog „prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomos kaip tinkama profesinė patirtis eiti ministro pareigas“ ir kad „jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui – galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“.
Tačiau jis kultūros ministru paskyrė „aušrietį“ Ignotą Adomavičių, kurio šeima turi naminių makaronų ir raviolių gamybos verslą.
„Nors kabinete bus pajėgių ministrų, tačiau bendras įspūdis vienas – dvidešimtoji Lietuvos Vyriausybė bus eksperimentinė. Nuo pasirinkimo į premjeres skirti be didesnės valstybinio darbo patirties iki performanso saugoti energetiką kultūros sąskaitą“, – sakė M. Lingė, turėdamas galvoje paskutinę minutę valdančiųjų įvykdytus mainus, kai Energetikos ministeriją perėmė socialdemokratai, o vietoj jos „Nemuno aušrai“ teko atsakomybė už Kultūros ministeriją.
Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigojo gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Opozicija registravo Seimo nutarimą, kuriuo siūloma nepritarti Vyriausybės programai.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą. Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
Aplinkos ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – „valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas, Energetikos ministerijoje toliau dirbs Žygimantas Vaičiūnas, Finansų ministerijos vadovo pareigas eis Kristupas Vaitiekūnas, Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
Kultūros ministerijos valdymą perims „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius, Susisiekimo ministerijai vadovaus Juras Taminskas, sveikatos apsaugos ministre lieka Marija Jakubauskienė, darbą tęs ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Teisingumo ministerijai vadovaus Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos politikė Rita Tamašunienė, Lietuvos diplomatijos vadovu liks Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai toliau vadovaus Vladislavas Kondratovičius, o naujuoju žemės ūkio ministru bus Andrius Palionis.
