Inga Ruginienė: konservatoriai kopijuoja mūsų gynybos prioritetus

Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas: investuoti tiek, kiek reikia, kad valstybė būtų realiai apginta, o ne tik deklaruotų saugumą“, – Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimo kalboje penktadienį sakė ministrė pirmininkė.
Anot jos, šios investicijos leidžia stiprinti oro gynybą, modernizuoti ginkluotąsias pajėgas ir pasirengti nacionalinės divizijos sukūrimui bei Vokietijos brigados priėmimui.
„Net ir mūsų oponentai šiandien pripažįsta šių sprendimų būtinumą – konservatoriai kopijuoja mūsų gynybos prioritetus ir pateikia juos kaip savus“, – kalbėjo premjerė.
Ji teigė besidžiaugianti pademonstruota vienybe dėl Kapčiamiesčio poligono.
Vis tik poligono balsavimuose Seime nepalaikė dauguma valdančiųjų „Nemuno aušros“ parlamentarų, įskaitant ir partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį. Prieš pasisakė kitų partnerių – „valstiečių“ – atstovai.
Opoziciją ji kritikavo ir dėl skeptiško požiūrio į sprendimą liberalizuoti II pensijų pakopą, sudarant galimybę žmonėms iš kaupimo pasitraukti.
Ši sistema Lietuvoje veikia daugiau nei du dešimtmečius, tačiau daugiausia kritikos pastaraisiais metais ji sulaukė dėl „valstiečių“ Vyriausybės sprendimo kaupimą II pakopoje paversti automatiniu.
„II pensijos pakopos reforma parodė, kiek daug mūsų valstybėje yra nepasitikėjimo žmonėmis“, – kalbėjo premjerė.
„Nors pasipriešinimas iš liberalų ir konservatorių pusės buvo ir vis dar išlieka didelis, mūsų komanda atkakliai dirbo, kad būtų įgyvendintas duotas pažadas visuomenei. Kai oponentai renkasi menkinti žmonių sprendimus, tyčiotis iš jų, mes, socialdemokratai, renkamės pasitikėjimą – žmogus geriausiai žino, kaip išleisti savo uždirbtus pinigus“, – pridūrė ji.
Savo kalboje ji gyrė Vyriausybės reakciją į karo Irane sukeltą degalų kainų šuolį, investicijas į kelius, ekonominę šalies situaciją.
Per ateinančius metus ji žadėjo daug dėmesio skirti demografijos keliamiems iššūkiams.
„Šeimos stiprinimo klausimas yra kompleksinis, reikalaujantis visų valstybės ir savivaldos institucijų įsitraukimo. Šiam darbui koordinuoti suburta Vyriausybės darbo grupė“, – tvirtino I. Ruginienė.
Premjerės teigimu, gerokai didesnį dėmesį reikia skirti būsto prieinamumui.
„Socialinio būsto šiandien laukia 10 tūkst. šeimų“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Kaip vieną iš laukiančių svarbių darbų ji įvardijo pirmininkavimą ES.
„Tai yra didžiulė galimybė formuoti Europos Sąjungos darbotvarkę. Mūsų tikslas aiškus – stiprinti saugią, atsparią ir vieningą Europą“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tačiau ne mažiau svarbu, kad ši Europa būtų socialiai teisinga. Todėl tarp mūsų prioritetų – socialinio saugumo stiprinimas, atsakas į demografinius iššūkius, kova su dezinformacija“, – sakė ji.
