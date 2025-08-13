Inga Ruginienė: su prezidentu modeliavome įvairias koalicijas

„Aptarėme įvairius koalicijos variantus, taip pat kalbėjome ir apie būsimos Vyriausybės sudėtį, nes priklausomai nuo variantų ir Vyriausybės sudėtis gali keistis“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Mes pamodeliavome įvairius (koalicijos – BNS) variantus, A, B, C, kokie galėtų būti pliusai ir minusai, susidarėme tokį paveikslą, aš irgi išsakiau savo nuomonę, ką manau apie vieną ar kitą variantą“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė teigė, kad iš prezidento išgirdo ir jo nuomonę apie iki šiol dirbusius ministrus.
„Jam teko įvairiose aplinkose su jais susidurti, tą nuomonę susirinkau, toliau tą darysiu apie visus ministrus ir iš kitų bendradarbiaujančių organizacijų ir žmonių. Po to seks išvados“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Po šio susitikimo matau, kad galėsime puikiai dirbti su prezidentu“, – teigė ji.
Kaip skelbė BNS, socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė su G. Nausėda buvo susitikusi praėjusią savaitę, tačiau tuomet teigė apie valdančiosios daugumos ateitį nekalbėjusi.
Naujas Vyriausybės vadovas turi būti paskirtas, nes praėjusią savaitę iš šių pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
