 Ingos Ruginienės politinėje komandoje – dauguma buvusių Gintauto Palucko patarėjų

2025-09-30 15:48
BNS inf.

Naujosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės politinio pasitikėjimo komandoje liko dirbti dauguma buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

Iš dešimties šiuo metu premjerės patarėjo pareigas einančių žmonių aštuoni buvo ir G. Palucko komandoje.

Tai – patarėjas regionų politikos, nevyriausybinių organizacijų ir sporto klausimais Povilas Saulevičius, patarėjas energetikos ir klimato kaitos klausimais Gabrielius Gorbačevskis, patarėja šeimos politikos klausimais Giedrė Purvaneckienė, patarėjas žemės ūkio ir aplinkosaugos klausimais Vigilijus Jukna, patarėjas teisės klausimais Aleksandras Radčenko, patarėjas ryšių su Seimu klausimais Tadas Vinokuras, vyriausiasis patarėjas tarptautinių santykių klausimais Kęstutis Kudzmanas, vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Vidmantas Kaladinskas.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dirbti į Vyriausybę su I. Ruginiene atėjo atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas bei patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė.

„Patarėjų komanda dabar yra tokia, kokia matoma viešai, tačiau ji artimiausiu metu pasipildys. Ateityje taip pat galimi nauji patarėjai, prisijungsiantys į patarėjų komandą“, – BNS sakė I. Dobrovolskas.

I. Ruginienė premjerės pareigas pradėjo eiti rugsėjo 25 dieną.

