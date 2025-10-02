Ingrida Šimonytė atsiprašo už pagarsėjusią repliką, kad nepatenkintieji valdžia galės išrinkti kitą

„(...) noriu atsiprašyti. Atsiprašyti tų, kurie pasijuto įžeisti dėl mano prieš ketverius metus pasakytos ir memu tapusios frazės apie valdžių kaitą. Jos necituosiu, nes ji turėjo kontekstą, aplinkybes ir visa kita, bet nenoriu, kad bandymas aiškinti tuos kontekstus ir aplinkybes tarsi menkintų mano norą atsiprašyti“, – feisbuke rašė konservatorė ekspremjerė.
Nenoriu ieškoti lengvinančių aplinkybių – jeigu pasakiau kažką, ko nesugebėjau paaiškinti, vadinasi, pasakiau tai, ko neturėjau.
„Nenoriu ieškoti lengvinančių aplinkybių – jeigu pasakiau kažką, ko nesugebėjau paaiškinti, vadinasi, pasakiau tai, ko neturėjau. Esu apgailestavusi dėl savo liežuvio greičio nekart, bet dabar tiesiog aiškiai ir tiesiai atsiprašau už konkretų nesusipratimą tų, kuriuos (tikrai to nenorėdama) įžeidžiau“, – teigė ji.
Minėtą frazę ji ištarė 2021 metais duodama interviu naujienų agentūrai ELTA, kai atsakinėjo į klausimą dėl raginimo šalinti „laisvietį“ Tomą Vytautą Raskevičių iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų.
Tada politikė pareiškė, kad „jeigu žmonėms nepatinka ši valdžia, nepatinka šie komitetų pirmininkai, nepatinka ši premjerė ir ministrai, jie 2024 metais galės ateiti ir išsirinkti tokius pirmininkus, kurie jiems patinka“.
I. Šimonytė ketvirtadienį teigė nusprendusi atsiprašyti būtent dabar, nes minėtoji jos frazė „netikėtai iškilo kaip alibi dabarties valdančiųjų elgsenai pateisinti“.
„Mieli ponai (...), niekas neginčija jūsų mandato – jūs buvot išrinkti pagal Konstituciją, vis dar laisvuose rinkimuose. Tačiau leiskite priminti, kaip visą laiką iki rinkimų jūs daug žadėjote ir kalbėjote apie tai, kaip būsite kitokie, geresni, supratingesni, labiau įtraukinatys skirtingas interesų grupes, nearogantiški ir visokie kitaip puikūs“, – rašė buvusi premjerė.
„Tad kai dabar savo sprendimams pateisinti tegalit surasti pacituoti ir pavalkiot Šimonytės pasakytą jos nepuošiantį sakinį – tai ir apgailėtina, ir pigu. Nes taip tik patvirtinat, kad net nebandot būti geresni už tuos, kuriuos nuožmiai kritikavot ir politinėje kovoje nugalėjot. Bet juk žmonės, rinkdami kitą valdžią po ketverių metų, norėjo, kad būtumėt geresni, tiesa?“, – tvirtino ji.
Konservatoriai su Liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija valdančiąją koaliciją sudarė 2020-2024 metų Seimo kadencijoje.
Dabar daugumą sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
