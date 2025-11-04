Šimonytė: gražu, kad gausiai pajudina prie jo kastuvus

„Gražu, kai ir nepajudinę dėl projekto nei piršto, gausiai pajudina prie jo kastuvus“, – feisbuke antradienį su šypsena rašė politikė.
Ji pasidalijo ir nuotrauka, kurioje svarbūs asmenys – taip pat ir premjerė Inga Ruginienė bei prezidentas Gitanas Nausėda, ministrai – rankose laiko kastuvus su žemėmis.
„Na, nesakykit – vis tik smagu pažiūrėti, kaip mojuoja, mat tai reiškia, kad projekto nesugriovė. Kartais tas nieko nedarymas vis tik yra smulki Apvaizdos malonė. Tai ir pasidžiaukim, kad nieko nedarė“, – po buvusios premjerės įrašu rašė tautietis Justinas.
„Aš tikrai (ir gal net labiau nei bet kas) džiaugiuosi matydama, kad pusantrų metų intensyvaus darbo ir derybų tuoj virs sienomis ir gamyba“, – atsakė I. Šimonytė.
„Naujausių laikų istorijoje tai jau įprastas vaizdelis su socialdemokratais. Ir į NATO taip įstojom, ir ES. O bet tačiau, tegu tik mojuoja į tą vagą, kurion įstatyti. Tegu tik važiuoja. Ir tikrai nepadėkos jie už tai, kad turi galimybę tuo istoriniu kastuvu pamojuoti. Ne tokie tai žmonės“, – rašė Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė.
Renginio metu šalies prezidentas G. Nausėda ir premjerė I. Ruginienė sakė, kad gamyklos statyba reiškia Lietuvos ir visos Europos gynybos stiprinimą.
260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamykla statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.
Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų.
