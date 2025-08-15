Ką daryti su Baltarusijos opozicija Lietuvoje?

Jau kelerius metus Lietuvoje veikia Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos biuras, kurio misija, kaip deklaruojama, ginti Baltarusijos interesus, atstovauti baltarusiams Lietuvoje, sukurti ryšius su tarptautine bendruomene ir stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos partnerystę. Biuro veiklą finansuoja ES projektų dotacijos ir privačios aukos. Pati S. Cichanouskaja Lietuvoje pripažįstama kaip legitimi Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovė.
Tačiau ne visiems šio biuro veikla atrodo prasminga. V. Sinicos teigimu, S. Cichanouskajos biuras nebeatlieka tos misijos, kurios buvo tikimasi kuriant biurą.
„S. Cichanouskają priėmėme su viltimi, kad ji galėtų padėti siekti Lietuvos tikslų, tokių kaip Baltarusijos nepriklausomybė nuo Rusijos, provakarietiška Baltarusija. Ar biuras artina prie šių tikslų? Žiūrėdamas atgal, nematau, kad tai vyktų. Užtat matau dviprasmišką S. Cichanouskajos poziciją baltarusių diasporos atžvilgiu. Ji komentavo, kad turėtume nebūti tokie griežti migracijos taisyklių atžvilgiu. Be to, iš esmės didžioji dalis Baltarusijos opozicijos, kuri likusi Baltarusijoje, yra prokremliška“, – svarstė parlamentaras.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Jo teigimu, S. Cichanouskajai nepavyksta užmegzti ryšio su Baltarusijos opozicija, bene vienintelis jos pasiekimas – tai, kad nukreipia Vakarų valstybių dėmesį į Baltarusijos problemas.
V. Sinica kreipėsi į užsienio reikalų ministrą, ragindamas panaikinti biuro akreditaciją.
Tuo tarpu politologas Vytis Jurkonis ragina opozicijos lyderei nepriskirti Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos žodžių ir veiksmų.
Ne S. Cichanouskajos kaltė, kad Baltarusija vis labiau parduoda savo suverenumo likučius.
„Ne S. Cichanouskajos kaltė, kad Baltarusija vis labiau parduoda savo suverenumo likučius. Biuras labai aiškiai pasisako už Baltarusijos nepriklausomybę ir mažesnę Kremliaus įtaką, deja, A. Lukašenka yra demokratijos priešas ir parduoda savo šalį dėl valdžios. Ir ne S. Cichanouskaja, o A. Lukašenka kalba apie branduolinio ginklo dislokavimą“, – pabrėžė politologas.
Taip pat jis sako, kad S. Cichanouskaja pati viena negali pakeisti Baltarusijos režimo, tam reikia visos demokratinės Europos pastangų.
Jo manymu, kalbėdami apie biuro akreditacijos panaikinimą, pataikaujame Baltarusijos režimui.
V. Jurkonis sako, kad turėtume daugiau diskutuoti ne apie biuro akreditacijos panaikinimą, o apie Baltarusijos piliečių migraciją į Lietuvą.
„Lietuvos interesas dabar yra, ir ties tuo kryptingai dirbama, kad Baltarusijos piliečių mobilumas būtų mažesnis, nes sudėtinga atpažinti, kas yra kas. Dėl demokratų viskas ganėtinai aišku, bet jų, gyvenančių Lietuvoje, yra mažesnioji dalis ir jie yra tikrinti, pertikrinti. Didžioji dalis, kurie pirmyn atgal važinėja, tai yra vairuotojai, statybininkai, ir klausimas, kas tikrina jų pažiūras“, – kalbėjo V. Jurkonis ir sakė, kad daug klausimų turėtume užduoti ne S. Cichanouskajai, o tokioms įmonėms ir organizacijoms kaip „Girteka“, „Linava“, įvairioms statybų bendrovėms, kurios įdarbina Baltarusijos piliečius.
V. Sinicos manymu, reikėtų atskirti ekonominius migrantus, t. y. tuos, kurie čia atvyksta tik kelioms dienoms padirbėti, nuo nuolat šalyje gyvenančių baltarusių, kurių, sako, šalyje šiuo metu yra apie 60 tūkst. Būtent į juos ir turėtų būti nukreipta S. Cichanouskajos biuro veikla, kad šie migrantai taptų provakarietiški. Tačiau parlamentaras tokio kryptingo darbo sako pasigendantis. Be to, jis pabrėžia, kad visi migrantai, norintys integruotis Lietuvoje, turėtų mokytis lietuvių kalbos.
„Vakarų šalyse yra norma, kad daugiausia per dvejus metus atvykėliai išmoktų tos šalies kalbą“, – pažymėjo parlamentaras.
Politologas V. Jurkonis kalba apie dar platesnę integraciją – jo teigimu, Lietuvoje gyvenantys baltarusiai norėtų leisti savo vaikus į lietuviškas mokyklas, tačiau mokyklos nenori jų priimti, nes su tokiais vaikais sunkiau dirbti. Taip pat jis sako, kad atvykėliai norėtų mokytis lietuvių kalbos, tačiau valstybė negali patenkinti poreikio masto.
V. Jurkonis atkreipia dėmesį, kad S. Cichanouskają turėtume laikyti ne opozicijos lydere, o laisvės trokštančios Baltarusijos lydere.
„Man regis, jos biuras stengiasi atliepti tiek emigravusių, tiek Baltarusijoje likusių disidentų lūkesčius, o tai daryti labai sudėtinga. Tik S. Cichanouskajos tarptautinės veiklos dėka Baltarusija dar neišnyko iš ES radaro, tik jos dėka vis dar galime kalbėti apie baltarusių demokratus, pilietinę visuomenę ir tą laisvą valią“, – sakė jis.
Naujausi komentarai