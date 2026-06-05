Kasčiūnas: jei valdantieji turės valios, mes tikrai paremsime šį sprendimą

„Seime jau prasidėjo balsų skaičiavimo etapas dėl galimų pokyčių, tam (Konstitucijos pakeitimui – BNS) reikia 94 balsų. Jei valdantieji turės valios, mes tikrai paremsime šį sprendimą, nes norime, kad valstybė būtų saugi“, – LRT radijui penktadienį sakė politikas.
Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
Gegužę prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, politikai pradėjo diskutuoti apie poreikį keisti Konstituciją.
Opozicija tokios galimybės svarstymą palaikė, tačiau valdančiųjų „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos parlamentarai buvo skeptiškesni.
„Tai neturi būti tik valdančiųjų klausimas. Reikia bendro visų frakcijų sutarimo. Konstitucijos keitimas yra jautrus procesas, jis gali sukelti dezinformacijos bangas tiek iš draugų, tiek iš priešų pusės“, – LRT radijui teigė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, socialdemokratas Tomas Martinaitis.
Šią savaitę leidiniui „Financial Times“ paskelbus, jog JAV svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį teigė, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuošalyje.
Pasak jo, JAV branduolinis ginklas šalyje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu.
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