Kęstutis Budrys: ES turi imtis iniciatyvos dėl Ukrainos ir Europos saugumo ateities

Anot K. Budrio, turi būti pradėtos Ukrainos derybos dėl ES narystės bei visos valstybės narės turi prisijungti prie Specialiojo tribunolo įsteigimo ir užtikrinti jo finansavimą.
„ES turi imtis iniciatyvos dėl Ukrainos ir Europos saugumo ateities. Europos saugumui yra gyvybiškai svarbu, kad Rusijos karas prieš Ukrainą baigtųsi tvaria ir teisinga taika“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras.
„Ukraina prie derybų stalo turi jaustis stipri, Europa gali padėti tai pasiekti. Narystė ES ir reparacijų paskola – dvi stiprios kortos, kurias galime įduoti Ukrainai į rankas“, – teigė jis.
K. Budrys pasveikino ES valstybių narių pasiektą sutarimą, jog Rusijos turtas liks užšaldytas, kol Rusija nutrauks karą prieš Ukrainą ir sumokės reparacijas, ir ragino kuo greičiau sutarti dėl reparacijų paskolos.
Ministras posėdyje pabrėžė Rusijos pagrobtų ukrainiečių vaikų sugrąžinimo svarbą ir ragino aktyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą.
Lietuva prisideda prie programos „Children First“, skirtos Ukrainos vaikų sugrąžinimui, reabilitacijai ir reintegracijai bei Rusijos atsakomybės užtikrinimui, bei prie „Safe Pathways Home“ iniciatyvos, skirtos užtikrinti sklandų tranzitą, medicininę ir kitą pagalbą evakuotiems asmenims iš okupuotų Ukrainos teritorijų.
Pirmadienį Užsienio reikalų taryba patvirtino papildomas sankcijas šešėlinio laivyno veiklą įgalinantiems subjektams bei naujas sankcijas Rusijos subjektams, atsakingiems už hibridines veiklas.
Pasak ministerijos, atliepdama Baltarusijos hibridinę ataką, taryba taip pat pritarė Lietuvos siūlymui išplėsti ES Baltarusijos sankcijų režimą papildomais kriterijais dėl hibridinių veiklų, numatančių sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims, atsakingiems už kritinės infrastruktūros veiklos sutrikdymą, veiksmus, kuriais siekiama pažeisti ir sunaikinti kritinę infrastruktūrą, įskaitant sabotažą ir kibernetinę veiklą, bei manipuliavimą informacija.
„Ministras dėkojo ES valstybėms narėms už solidarumą hibridines Baltarusijos atakas patiriančiai Lietuvai ir už sutarimą išplėsti ES Baltarusijos sankcijų režimą papildomais kriterijais“, – teigiama pranešime.
